"Финам" открыл торговую идею: покупать акции СПБ Биржи с целью 220 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "СПБ Биржи" с целью 220 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,79%, стоп-приказ: 173 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По итогам 2022 года, совокупность процентных, чистых торговых и инвестиционных доходов компании выросла в 6,83 раза до 3,74 млрд руб. за счет эффективного проведения IPO, отмечают аналитики. Выручка осталась на уровне 2021 года. Чтобы возобновить активность торгов, компания планирует развивать новые проекты. В частности, биржа создала инфраструктуру для безопасного хранения активов из Гонконга и намерена до конца 2023 года перевести гонконгские ценные бумаги в дружественную инфраструктуру.

"С технической точки зрения в рамках локального восходящего движения котировки пробили уровень сопротивления, после чего откатились к нему, как к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 173 руб. риск на портфель составит 0,66%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,85", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "СПБ Биржа" - российская биржа, основана в 1997 году. Является крупнейшим организатором торгов иностранными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции.

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