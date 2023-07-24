Акции Северстали остаются привлекательными для покупок - Инвестбанк Синара

Акции "Северстали" остаются привлекательными для покупок, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Дмитрий Смолин.

"Северсталь" представила операционные результаты за 2К23. Производство чугуна и стали выросло соответственно на 7% и 9% к/к после окончания плановых ремонтов доменных печей. При этом продажи стальной продукции снизились на 2% к/к до 2,7 млн т ввиду нормализации запасов готовой продукции в цепочке поставок и роста запасов на складе. Мы ожидаем, что в середине августа компания раскроет финансовые показатели за 1П23 по МСФО и, возможно, объявит дивиденды, что станет дополнительным драйвером котировок", - пишет эксперт.

По его мнению, не стоит забывать и про динамику экспортных и внутренних цен на сталь. Российские экспортные цены на сталь в апреле достигли $770/т (г/к прокат), однако в дальнейшем из-за слабого спроса в Китае и рисков экономической рецессии в мире скорректировались до $560/т. Частично это падение компенсировалось ослаблением российской валюты и стабильностью внутренних цен в рублях, полагает Смолин.

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