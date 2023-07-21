Рынок акций РФ на неделе скорректировался с максимумов перед решением ЦБ РФ по ставке

Рынок акций РФ на прошедшей торговой неделе прервал поступательный рост предыдущих недель из-за фиксации прибыли игроками в преддверии решения Банка России по ключевой ставке и смешанных сигналов с внешних рынков капитала. Индекс МосБиржи на неделе обновил максимум с февраля 2022 года, локально превысив 2966 пунктов, после чего откатился в район 2920 пунктов.

В период с 17 по 21 июля индекс МосБиржи вырос на 0,7% и составил 2923,54 пункта, индекс РТС потерял 0,2% и достиг 1012,37 пункта на фоне роста доллара до 90,98 руб./$1 (+0,92 рубля) и подросшей сентябрьской нефти Brent до $80,7 за баррель (+1,3%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста, несмотря на смешанные сигналы с мировых фондовых площадок и просевшую нефть (Brent опустилась ниже $79 за баррель), индекс МосБиржи в очередной раз обновил пик с февраля 2022 года, превысив 2917 пунктов на бумагах ряда металлургов и финкомпаний на фоне ослабления рубля.

Под давлением оказались бумаги "Мечела" (-1,7%) после известий, что арбитражный суд Москвы постановил взыскать с "Мечела" и ПАО "Челябинский металлургический комбинат" в пользу "Газпром банка" более $244,2 млн.

На мировые рынки давление оказала статистика из Китая: ВВП КНР во II квартале 2023 года вырос на 6,3% в годовом выражении, при прогнозах роста на 6,9-7,3% после подъема на 4,5% в первом квартале. В июне темпы роста промпроизводства в Китае ускорились до 4,4% в годовом выражении по сравнению с 3,5% в мае, а повышение розничных продаж резко замедлилось - до 3,1% с 12,7%. Нефть Brent на этом фоне упала ниже $79 за баррель, также фоктором давление выступили новости о возобновлении добычи на месторождениях Аль-Шарара и Аль-Филь в Ливии.

Во вторник рынок акций РФ продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent отскочила выше $79,5 за баррель), а также ряда корпоративных новостей. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2950 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года, локомотивом роста выступили бумаги металлургов во главе с Polymetal (+5,3%) и акции "Газпрома" (+2,4%).

Среди лидеров дня оказались акции "АЛРОСА" (+3,9%) на планах восстановления добычи на месторождении "Мир": реализация проекта начнется в текущем году, а на добычу он выйдет к 2032 году (ранее добыча на месторождении была приостановлена в 2017 году из-за затопления подземных шахт).

В США розничные продажи в июне выросли на 0,2% при прогнозах роста на 0,5%, а промпроизводство снизилось на 0,5% при прогнозах неизменности после сокращения на 0,2% в мае.

В среду рынок акций РФ начал корректироваться вниз в рамках локальной фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, индекс МосБиржи после утреннего обновления максимума с февраля 2022 года в районе 2967 пунктов откатился в район 2940 пунктов во главе с упавшими после отсечки годовых дивидендов "префами" "Транснефти" (-10,2%). Лучше рынка из состава индекса выглядели расписки X5 Retail (+5,7%).

Нефть Brent локально превысила $80 за баррель, однако далее рост замедлился после выхода статистики Минэнерго США о запасах (резервы нефти в стране сократились на 708 тыс. баррелей при прогнозах снижения на 2,5 млн).

Акции "Трубной металлургической компании" (+5,5%) в среду подскочили к уровням конца июня на новостях, что кипрская TMK Steel Holding, которой принадлежит контроль в ТМК, перерегистрирована в российскую юрисдикцию (в специальный административный район на о.Русский).

В четверг рынок акций РФ снизился вторые торги подряд по индексу МосБиржи (индекс опустился ниже 2920 пунктов) в рамках фиксации прибыли игроками перед заседанием ЦБ РФ по ставке и на фоне смешанных сигналов с внешних площадок; индекс РТС смог подрасти за счет укрепления рубля. В аутсайдерах выступили бумаги Polymetal (-6,3%) и акции финансовых компаний. Нефть Brent просела к $79,6 за баррель.

Выросли расписки "Русагро" (+4,3%) на фоне спекулятивного спроса после того как Россия официально отказалась от "зерновой сделки", что взвинтило мировые цены на пшеницу и другие продукты питания. Спрос на бумаги также подогревался ожиданиями выхода 24 июля операционных результатов "Русагро" за II квартал и полугодие.

Народный банк Китая (центробанк страны) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,55% годовых, на пять лет - 4,2% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.

В пятницу рынок акций РФ днем сохранил коррекционную нисходящую динамику, которая была поддержана решением Банка России повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 8,5% годовых (основные ожидания рынка предполагали повышение на 50 б.п.). Однако к вечеру индекс МосБиржи смог отыграть потери и превысить 2920 пунктов на фоне ослабления рубля.

Сигнал ЦБ РФ после повышения ставки на 100 б.п. остался жестким: регулятор допускает возможность повышения на ближайших заседаниях. ЦБ РФ также повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год с 7,3-8,2% до 7,9-8,3% годовых, сузил прогноз по инфляции на 2023 год с 4,5-6,5% до 5-6,5%, при этом ЦБ по-прежнему ждет возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году.

Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 1,5-2,5% с 0,5%-2%, сохранил прогноз по росту экономики в 2024 году на уровне 0,5-2,5%, в 2025 году - понизил до 1,0-2,0% с 1,5-2,5%.

В период с 17 по 21 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи лучше рынка выглядели бумаги "ТГК-14" (+66%), "ТГК-1" (+20%), ГДР Ros Agro (+12%); хуже рынка оказались "префы" "Транснефти" (-10%), акции "Группы ЛСР" (-3%), Polymetal (-2%).

Динамику рынка акций РФ в третьей декаде июля по-прежнему будут определять геополитические и корпоративные новости, а также сигналы от мировых центробанков (в конце июля состоятся заседания ЕЦБ и Федрезерва). Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2850-2950 пунктов, для индекса РТС - 980-1050 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".