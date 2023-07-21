.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ на неделе скорректировался с максимумов перед решением ЦБ РФ по ставке
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в июне составила 0,37%
Рост потребительских цен в июне составил 0,37% после повышения на 0,31% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 3,25% после 2,51% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июне на уровне 0,45%
 
ЦБ РФ повысил прогноз роста ВВП на 2023 год до 1,5-2,5%
ЦБ РФ повысил прогноз роста ВВП на 2023 год до 1,5-2,5% с 0,5-2%, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров. При этом рост экономики в 2025 году понижен до 1,0-2,0% с 1,5-2,5%. Оценка роста ВВП на 2024 год сохранена на...
 
Госдума приняла закон о реализации основных направлений налоговой политики
Госдума приняла в третьем чтении закон, который уточняет реализацию основных направлений налоговой политики, документ содержит 300 страниц, в которых отражены как вопросы налогового администрирования, так и взимания НДС, НДПИ и налога на...
 
Минфин оценит целесообразность турсбора в регионах
В правительстве засомневались в целесообразности курортного сбора - суточного взноса туристов в региональный бюджет, предназначенного для обновления инфраструктуры гостеприимства. Как сообщил "Ведомостям" близкий к кабмину источник, Минфин...
 
21 июля 2023 года 19:38

Рынок акций РФ на неделе скорректировался с максимумов перед решением ЦБ РФ по ставке

Рынок акций РФ на прошедшей торговой неделе прервал поступательный рост предыдущих недель из-за фиксации прибыли игроками в преддверии решения Банка России по ключевой ставке и смешанных сигналов с внешних рынков капитала. Индекс МосБиржи на неделе обновил максимум с февраля 2022 года, локально превысив 2966 пунктов, после чего откатился в район 2920 пунктов.

В период с 17 по 21 июля индекс МосБиржи вырос на 0,7% и составил 2923,54 пункта, индекс РТС потерял 0,2% и достиг 1012,37 пункта на фоне роста доллара до 90,98 руб./$1 (+0,92 рубля) и подросшей сентябрьской нефти Brent до $80,7 за баррель (+1,3%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста, несмотря на смешанные сигналы с мировых фондовых площадок и просевшую нефть (Brent опустилась ниже $79 за баррель), индекс МосБиржи в очередной раз обновил пик с февраля 2022 года, превысив 2917 пунктов на бумагах ряда металлургов и финкомпаний на фоне ослабления рубля.

Под давлением оказались бумаги "Мечела" (-1,7%) после известий, что арбитражный суд Москвы постановил взыскать с "Мечела" и ПАО "Челябинский металлургический комбинат" в пользу "Газпром банка" более $244,2 млн.

На мировые рынки давление оказала статистика из Китая: ВВП КНР во II квартале 2023 года вырос на 6,3% в годовом выражении, при прогнозах роста на 6,9-7,3% после подъема на 4,5% в первом квартале. В июне темпы роста промпроизводства в Китае ускорились до 4,4% в годовом выражении по сравнению с 3,5% в мае, а повышение розничных продаж резко замедлилось - до 3,1% с 12,7%. Нефть Brent на этом фоне упала ниже $79 за баррель, также фоктором давление выступили новости о возобновлении добычи на месторождениях Аль-Шарара и Аль-Филь в Ливии.

Во вторник рынок акций РФ продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent отскочила выше $79,5 за баррель), а также ряда корпоративных новостей. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2950 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года, локомотивом роста выступили бумаги металлургов во главе с Polymetal (+5,3%) и акции "Газпрома" (+2,4%).

Среди лидеров дня оказались акции "АЛРОСА" (+3,9%) на планах восстановления добычи на месторождении "Мир": реализация проекта начнется в текущем году, а на добычу он выйдет к 2032 году (ранее добыча на месторождении была приостановлена в 2017 году из-за затопления подземных шахт).

В США розничные продажи в июне выросли на 0,2% при прогнозах роста на 0,5%, а промпроизводство снизилось на 0,5% при прогнозах неизменности после сокращения на 0,2% в мае.

В среду рынок акций РФ начал корректироваться вниз в рамках локальной фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, индекс МосБиржи после утреннего обновления максимума с февраля 2022 года в районе 2967 пунктов откатился в район 2940 пунктов во главе с упавшими после отсечки годовых дивидендов "префами" "Транснефти" (-10,2%). Лучше рынка из состава индекса выглядели расписки X5 Retail (+5,7%).

Нефть Brent локально превысила $80 за баррель, однако далее рост замедлился после выхода статистики Минэнерго США о запасах (резервы нефти в стране сократились на 708 тыс. баррелей при прогнозах снижения на 2,5 млн).

Акции "Трубной металлургической компании" (+5,5%) в среду подскочили к уровням конца июня на новостях, что кипрская TMK Steel Holding, которой принадлежит контроль в ТМК, перерегистрирована в российскую юрисдикцию (в специальный административный район на о.Русский).

В четверг рынок акций РФ снизился вторые торги подряд по индексу МосБиржи (индекс опустился ниже 2920 пунктов) в рамках фиксации прибыли игроками перед заседанием ЦБ РФ по ставке и на фоне смешанных сигналов с внешних площадок; индекс РТС смог подрасти за счет укрепления рубля. В аутсайдерах выступили бумаги Polymetal (-6,3%) и акции финансовых компаний. Нефть Brent просела к $79,6 за баррель.

Выросли расписки "Русагро" (+4,3%) на фоне спекулятивного спроса после того как Россия официально отказалась от "зерновой сделки", что взвинтило мировые цены на пшеницу и другие продукты питания. Спрос на бумаги также подогревался ожиданиями выхода 24 июля операционных результатов "Русагро" за II квартал и полугодие.

Народный банк Китая (центробанк страны) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,55% годовых, на пять лет - 4,2% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.

В пятницу рынок акций РФ днем сохранил коррекционную нисходящую динамику, которая была поддержана решением Банка России повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 8,5% годовых (основные ожидания рынка предполагали повышение на 50 б.п.). Однако к вечеру индекс МосБиржи смог отыграть потери и превысить 2920 пунктов на фоне ослабления рубля.

Сигнал ЦБ РФ после повышения ставки на 100 б.п. остался жестким: регулятор допускает возможность повышения на ближайших заседаниях. ЦБ РФ также повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год с 7,3-8,2% до 7,9-8,3% годовых, сузил прогноз по инфляции на 2023 год с 4,5-6,5% до 5-6,5%, при этом ЦБ по-прежнему ждет возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году.

Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 1,5-2,5% с 0,5%-2%, сохранил прогноз по росту экономики в 2024 году на уровне 0,5-2,5%, в 2025 году - понизил до 1,0-2,0% с 1,5-2,5%.

В период с 17 по 21 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи лучше рынка выглядели бумаги "ТГК-14" (+66%), "ТГК-1" (+20%), ГДР Ros Agro (+12%); хуже рынка оказались "префы" "Транснефти" (-10%), акции "Группы ЛСР" (-3%), Polymetal (-2%).

Динамику рынка акций РФ в третьей декаде июля по-прежнему будут определять геополитические и корпоративные новости, а также сигналы от мировых центробанков (в конце июля состоятся заседания ЕЦБ и Федрезерва). Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2850-2950 пунктов, для индекса РТС - 980-1050 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 июля 2023 года 19:33
Рубль в пятницу упал к доллару и евро, не отреагировав на решение Банка России по ключевой ставке
Москва. 21 июля. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы; рубль упал к бивалютной корзине, не отреагировав на решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), до 8,5%, так как рынок в значительной мере допускал такую возможность после публикации последних данных по инфляции и инфляционным ожиданиям населения.    читать дальше
.
21 июля 2023 года 19:20
Рынок акций РФ в пятницу превысил 2920п по индексу МосБиржи, реакция на ставку ЦБ РФ оказалась нейтральной
Москва. 21 июля. Рынок акций РФ в пятницу продемонстрировал смешанную динамику blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, причем рынок в целом нейтрально отреагировал на решение ЦБ РФ повысить ставку сразу на 1 процентный пункт и сигналы о дальнейшем ужесточении монетарной политики. Индекс МосБиржи смог закрепиться выше 2920 пунктов во главе с выросшими бумагами "Магнита".    читать дальше
.
21 июля 2023 года 19:00
Ставка ЦБР может составить 9% на конец 2023г - Совкомбанк
Ключевая ставка Банка России может составить 9% годовых на конец текущего года с рисками более высоких значений на уровне 9,5-10%, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Банк России повысил ключевую ставку сразу на 100 б.п., до 8,5% годовых. Основными аргументами в пользу резкого...    читать дальше
.
21 июля 2023 года 18:58
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 21 июля. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику на фоне в целом незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании повышения ставки Федрезерва США на июльском заседании и сохранении текущих параметров денежно-кредитной политики до конца года. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились за пять дней, а для ряда бумаг расширились.    читать дальше
.
21 июля 2023 года 18:41
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг ЛСР
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг (GDR) "Группы ЛСР", сообщается в комментарии аналитика Ирины Фомкиной. "Группа ЛСР" опубликовала сильные операционные результаты за 2К23. Объем продаж вырос на 58% к/к в денежном выражении и на 37% в натуральном (квадратных...    читать дальше
.
21 июля 2023 года 18:17
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Kinder Morgan
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Kinder Morgan Inc., сообщается в обзоре старшего аналитика инвестиционной компании Сергея Пигарева. "Мы нейтрально оцениваем отчетность Kinder Morgan за второй квартал 2023 года. На наш взгляд, высокая доходность окажет поддержку...    читать дальше
.
21 июля 2023 года 17:56
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Tesla до $333
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций производителя электромобилей Tesla с $222 до $333 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами. Аналитики отмечают следующие важные моменты: -...    читать дальше
.
21 июля 2023 года 17:39
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рейтинг "покупать" для акций ММК
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рейтинг "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 58 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского. "ООО "ММК-Уголь" (входит в группу "ММК") завершило сделку по...    читать дальше
.
21 июля 2023 года 17:14
Уровень ставки ЦБР на конец 2023г составит, вероятно, 9,5% - SberCIB
Банк России, вероятно, поднимет ключевую ставку в сентябре и октябре текущего года, прогноз на конец 2023 года - 9,5% годовых, говорится в комментарии старшего стратега SberCIB Investment Research Игоря Рапохина. "ЦБ РФ, как мы и прогнозировали, повысил ставку на 100 б. п. - до 8,5%. Обосновывая...    читать дальше
.
21 июля 2023 года 16:41
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "ММК" завершила сделку по приобретению шахты им. Тихова, которая начала работу в 2017 году и имеет...    читать дальше
.
21 июля 2023 года 16:01
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Johnson & Johnson
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью на уровне $187 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Ильи Зубкова. "Компания отчиталась за II квартал лучше консенсуса и наших прогнозов. Скорректированная прибыль...    читать дальше
.
21 июля 2023 года 15:39
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Mastercard с целью $420
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Mastercard Inc. с целью $420 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,51%, стоп-приказ: $387, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Отчетность Mastercard за 1К23 оказалась...    читать дальше
.
21 июля 2023 года 15:34
Рубль днем слабо меняется к доллару и евро, не отреагировав на решение Банка России по ключевой ставке
Москва. 21 июля. Доллар США немного повышается, евро незначительно дешевеет на Московской бирже днем в пятницу; рубль стабилен к бивалютной корзине, не отреагировав на решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), до 8,5%, так как рынок в значительной мере допускал такую возможность после публикации последних данных по инфляции и инфляционным ожиданиям населения.    читать дальше
.
21 июля 2023 года 15:11
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции United Airlines
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции United Airlines Holdings с прогнозной стоимостью на уровне $69 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Сергея Глинянова. "United Airlines представила очень высокие финансовые результаты за второй квартал 2023 года....    читать дальше
.
21 июля 2023 года 14:39
Рынок акций РФ может сохранять сдержанный настрой на рост на следующей неделе - "Велес Капитал"
Российский фондовый рынок на следующей неделе может сохранять сдержанный настрой на рост при отсутствии экономических и геополитических потрясений и стремиться в район 3000 пунктов по индексу Мосбиржи и 1060 пунктов по индексу РТС в случае развития восходящей коррекции рубля, прогнозирует аналитик...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.