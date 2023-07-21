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21 июля 2023 года 19:20

Рынок акций РФ в пятницу превысил 2920п по индексу МосБиржи, реакция на ставку ЦБ РФ оказалась нейтральной

Москва. 21 июля. Рынок акций РФ в пятницу продемонстрировал смешанную динамику blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, причем рынок в целом нейтрально отреагировал на решение ЦБ РФ повысить ставку сразу на 1 процентный пункт и сигналы о дальнейшем ужесточении монетарной политики. Индекс МосБиржи смог закрепиться выше 2920 пунктов во главе с выросшими бумагами "Магнита".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2923,54 пункта (+0,2%, утром индекс локально падал ниже 2890 пунктов), индекс РТС - 1012,37 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 90,98 рубля (+0,75 рубля).

За неделю индекс МосБиржи вырос на 0,7%, индекс РТС просел на 0,2% на фоне роста доллара на 0,92 рубля.

Банк России на заседании в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 8,5% годовых, хотя основные ожидания рынка предполагали повышение на 50 б.п.

Сигнал ЦБ РФ после повышения ставки на 100 б.п. остался жестким: регулятор допускает возможность повышения на ближайших заседаниях. ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год с 7,3-8,2% до 7,9-8,3% годовых, сузил прогноз по инфляции на 2023 год с 4,5-6,5% до 5-6,5%, при этом ЦБ по-прежнему ждет возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году.

Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 1,5-2,5% с 0,5-2%, сохранил прогноз по росту экономики в 2024 году на уровне 0,5-2,5%, в 2025 году - понизил до 1,0-2,0% с 1,5-2,5%.

Подорожали в пятницу акции "Магнита" (+2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,5%), TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,9%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +1,1% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), Сбербанка (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

По словам портфельного управляющего "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, во второй половине недели на рынке акций РФ преобладала коррекция из-за фиксации прибыли спекулянтами. Реакция рынка акций в пятницу на повышение ставки ЦБ на 100 б.п. локально оказалась негативной из-за укрепления рубля. Однако к концу торговой сессии почти вся просадка была выкуплена инвесторами.

"На следующей неделе мы ожидаем продолжение коррекционной динамики на рынке акций на фоне возможного укрепления рубля. Усилению рубля будут способствовать относительно высокие цены на нефть и наступающий налоговый период", - считает Власенко.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку выше ожиданий большинства аналитиков оказало локальное давление на рынок акций РФ.

Однако среди бумаг, оказавших давление на индексы, оказалось не так много компаний из списка крупнейших по капитализации. Это говорит о спекулятивной составляющей распродаж, и индекс МосБиржи, оказавшись снова у отметки 2900 пунктов, может развернуться вверх, считает эксперт.

Из внешних фактов в пользу продолжения стратегического роста российского рынка можно отметить сохраняющийся относительно положительный тренд западных площадок в преддверии заседания Федрезерва, от которого ждут сокращения рисков развития рецессии. Прогноз на 24 июля по индексу МосБиржи - 2905-2930 пунктов, полагает Шепелев.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" также считают, что на заседании в сентябре ЦБ РФ возьмет паузу, чтобы оценить результаты июльского повышения ставки. Однако не исключено, что в дальнейшем, если инфляция продолжит ускоряться, регулятору придется продолжить цикл повышения ставки. В этом случае в IV квартале можно увидеть еще один подъем на 50-100 б.п.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, ЦБ РФ поднял ключевую ставку сразу на 1 п.п., хотя большинство из инвестсообщества не ожидало столь резкого ужесточения монетарных условий. Высокая ставка более благоприятна для хранения сбережений на депозитах и в облигациях, чем для инвестиций в акции. Кроме того, регулятор, вероятно, не ограничится одиночным повышением ставок, поэтому это выступает негативным фактором для акций.

В лидеры роста на ожиданиях сильных операционных результатов за полугодие вышел "Магнит" (MOEX: MGNT). В аутсайдерах на новости о переносе срока редомициляции в Казахстан на 7 августа оказался Polymetal. Нефть марки Brent превысила $80 за баррель после сообщения о планах Китая в ближайшее время принять комплекс мер по стимулированию экономики. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 24 июля - продолжение движения в диапазоне 2900-3000 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, антироссийские санкции и рост ставки ЦБ РФ не вывели российский рынок акций и рубль из боковика.

На уходящей неделе индекс МосБиржи вновь обновил максимум с февраля 2022 года, поднявшись до 2966 пунктов, после чего скорректировался вниз и за последние пять дней почти не изменил позиций, находясь в ожидании новых драйверов движения. Причем рынок не отреагировал на новые санкции США, ЕС и Канады. В частности, США ввели санкции против Тинькофф банка (SPB: TCS) и нового главы "АЛРОСА", а Канада - против Тинькофф банка, МТС, "Мегафона" (MOEX: MFON), Tele2, платежной системы "Мир", отмечает аналитик.

Фьючерсы на нефть Brent и WTI в пятницу растут, стремясь к сопротивлениям $80,6 и $76,7 за баррель соответственно, в надежде на новые стимулирующие меры в Китае. Котировки по итогам недели показывают рост в пределах 1,5%, но в целом проявили некоторую неуверенность в развитии восходящего тренда из-за неоднозначных сигналов из КНР, отмечает Кожухова.

Зарубежные фондовые площадки в пятницу пребывали в стадии относительной консолидации в условиях отсутствия значимых макроэкономических и корпоративных драйверов и близости заседаний ЕЦБ и ФРС. Индексы МосБиржи и РТС отступили от внутридневных минимумов, несмотря на неожиданно сильное ужесточение денежно-кредитных условий ЦБ РФ. Акции крупнейших представителей банковского сектора (Сбербанк (MOEX: SBER), ВТБ, TCS Group, банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB)) могут получить поддержку покупателей, так как для эмитентов более высокие процентные ставки предвещают в том числе рост процентных доходов, констатирует представитель "Велес Капитала".

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), в Европе нет единого вектора (индекс DAX просел на 0,2%, FTSE и CAC 40 подросли на 0,3-0,9%), но "плюсуют" Штаты (индексы к 18:50 прибавили 0,2-0,3%).

Поддержку китайскому рынку оказывают надежды на дополнительные меры стимулирования экономического роста в Китае, указывает Trading Economics.

Народный банк Китая (центробанк страны) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,55% годовых, на пять лет - 4,2% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.

На этой неделе китайские власти пообещали принять меры для повышения потребления и предоставили поддержку отдельным отраслям. Инвесторы также положительно восприняли новость о том, что Пекин рассматривает возможность смягчения ограничений на покупку жилья в крупнейших городах.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу растут, завершая неделю в "плюсе"; цена Brent закрепляется выше $80 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $80,7 за баррель (+1,3% и +0,2% накануне), сентябрьская цена WTI - $76,79 за баррель (+1,5% и +0,5% в четверг).

Растущие ожидания скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы на фоне замедления инфляции в США поддерживают прогнозы спроса и нефтяной рынок в целом.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+16,5%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+16,5%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+15,3%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+11,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+11,5%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+8,3%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+7,4%).

Снизились "префы" ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-5,2%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-3,6%), акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,9%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,5%).

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-0,3%) в январе-июне 2023 года произвело 15,66 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании. Производство энергии гидроэлектростанциями сократилась на 8,1%, что связано с меньшей водностью на филиалах "Кольский" и "Карельский".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,19 млрд рублей (из них 7,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,55 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 3,1 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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