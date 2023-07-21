Ставка ЦБР может составить 9% на конец 2023г - Совкомбанк

Ключевая ставка Банка России может составить 9% годовых на конец текущего года с рисками более высоких значений на уровне 9,5-10%, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Банк России повысил ключевую ставку сразу на 100 б.п., до 8,5% годовых. Основными аргументами в пользу резкого ужесточения монетарной политики выступили ускорение инфляции, существенное усиление проинфляционных рисков (в том числе из-за ослабления рубля), рост инфляционных ожиданий. В базовом сценарии мы ожидаем, что регулятор на следующем заседании 15 сентября повысит ключевую ставку на 50 б.п., до 9% годовых. По нашим прогнозам, к сентябрьскому заседанию годовая инфляция уже будет превышать 5% и требовать дальнейших действий регулятора. Также мы полагаем, что на конец 2023 года ключевая ставка составит 9%. При этом риски, на наш взгляд, скорее смещены в сторону более высоких значений ключевой ставки (9,5-10% годовых)", - пишет эксперт в обзоре.

Васильев отмечает, что повышение ключевой ставки с сохранением жесткого сигнала в целом соответствует ожиданиям рынка и поэтому не окажет в моменте значимого влияния на курс рубля. В среднесрочной перспективе (в течение недель и месяцев) повышение, по его мнению, приведет к росту ставок по депозитам и росту доходностей облигаций, что увеличит привлекательность рублевых сбережений и поддержит рубль. Кроме того, полагает аналитик, повышение процентных ставок в экономике приведет к охлаждению кредитования и снизит спрос на импорт, что также позитивно для рубля.

"Мы полагаем, что решение ЦБ вызовет умеренное плавное повышение ставок по депозитам и кредитам. В целом это решение соответствует ожиданиям рынка и поэтому отчасти уже учтено в банковских продуктах. Считаем вероятным небольшое постепенное повышение депозитных и кредитных ставок (в пределах 50 б.п.) в ближайшие месяцы на ожиданиях вероятного дальнейшего подъема ключевой ставки позднее в этом году. Также вероятно продолжение умеренного повышения доходностей на рынке ОФЗ (еще в пределах 50 б.п.), а вслед за ними и ставок по ипотеке", - указывает эксперт Совкомбанка.

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