Dow Jones завершил ростом девятую сессию подряд, S&P 500 и Nasdaq упали по итогам торгов в четверг. Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу.

Dow Jones Industrial Average завершил торги в четверг в плюсе благодаря позитивным отчетам ряда компаний, включая International Business Machines (SPB: IBM) (IBM), а также Johnson & Johnson (SPB: JNJ).

Индекс поднялся по итогам девятой сессии подряд - это самый длительный период непрерывного роста почти за 6 лет, отмечает Market Watch.

В то же время S&P 500 и Nasdaq Composite резко снизились вслед за котировками акций IT-компаний, включая Netflix Inc. (SPB: NFLX) и Tesla (SPB: TSLA) Inc.

Стоимость бумаг Netflix упала на 8,4% к закрытию рынка. Чистая прибыль и число подписчиков оператора крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке в минувшем квартале превзошли прогнозы аналитиков. Однако выручка не дотянула до ожиданий, при этом прогноз компании на текущий квартал также оказался хуже предположений экспертов.

Акции Tesla подешевели на 9,7%. Производитель электромобилей увеличил чистую прибыль во втором квартале на 20%, выручку - почти в полтора раза, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

В то же время операционная рентабельность Tesla упала до 9,6% - минимума за пять кварталов в связи со снижением компанией цен на автомобили с целью наращивания доли рынка.

"Выручка Netflix не оправдала ожиданий, и компания дала более слабый, чем ожидалось, прогноз на третий квартал, - отмечает аналитик Deutsche Bank Генри Аллен, слова которого приводит Market Watch. - Отчетность Tesla показала падение рентабельности".

Котировки бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) снизились по итогам торгов на 2,3%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1%.

Стоимость акций IBM выросла в четверг на 2,1%. Выручка компании во втором квартале уменьшилась на 0,4%, не оправдав прогнозов рынка. Однако эксперты сфокусировались на позитивных моментах в отчетности, в том числе, на двузначных темпах роста доходов в ключевом для компании сегменте ИИ-решений.

Бумаги Johnson & Johnson, Abbott Laboratories (SPB: ABT) и Travelers Cos. (SPB: TRV), опубликовавших квартальные результаты в четверг, выросли соответственно на 6,1%, 4,2% и 1,8%.

Статданные, опубликованные 20 июля, показали неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в США, а также падение продаж на вторичном рынке жилья.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс., до минимальных за два месяца 228 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост числа заявок до 242 тыс. с 237 тыс., зафиксированных неделей ранее.

Среднее число заявок на пособие по безработице в Штатах за последние четыре недели уменьшилось до 237,5 тыс. с 246,75 тыс. неделей ранее, сообщило Минтруда.

Продажи жилья на вторичном рынке США в июне упали на 3,3% относительно предыдущего месяца и составили 4,16 млн домов в пересчете на годовые темпы по сравнению с 4,3 млн домов в мае, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Аналитики в среднем ожидали снижения показателя в июне до 4,2 млн домов, по данным Trading Economics.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг поднялся на 163,97 пункта (0,47%) и составил 35225,18 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 30,85 пункта (0,68%) - до 4534,87 пункта.

Nasdaq Composite потерял 294,71 пункта (2,05%) и составил 14063,31 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах в пятницу.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК опустился на 0,3%, в то время как гонконгский Hang Seng продемонстрировал аналогичный подъем.

В материковом Китае самое значительно падение показывают котировки акций Beijing Kawin Technology (-15,1%), Xiamen Amoytop Biotech (-10,2%) и People.cn (-8,6%).

При этом растут котировки акций компаний, деятельность которых связана с потребительским сектором. Капитализация Kweichow Moutai повышается на 2,2%, Wuliangye Yibin - на 1,9%, Alpha Group - на 0,1%, Xi''an Catering - на 5,2%, China Tourism Group - на 1,2%.

Поддержку рынку оказывают надежды на дополнительные меры стимулирования экономического роста в Китае, указывает Trading Economics.

Народный банк Китая (центробанк страны) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,55% годовых, на пять лет - 4,2% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.

На этой неделе китайские власти пообещали принять меры для повышения потребления и предоставили поддержку отдельным отраслям. Инвесторы также положительно восприняли новость о том, что Пекин рассматривает возможность смягчения ограничений на покупку жилья в крупнейших городах.

В Гонконге заметно прибавляют в цене бумаги компаний из сектора здравоохранения, в том числе Alibaba Health Information Technology (+2%), Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) (+2,1%) и Wuxi Biologics (+1,5%).

Кроме того, акции Xinyi Glass Holdings и Meituan (SPB: 3690) дорожают на 0,7%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,1%.

Значение японского индекса Nikkei 225 падает на 0,6%.

Потребительские цены в Японии в июне выросли на 3,3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в мае. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал увеличение темпов инфляции до 3,5%.

Акции технологических компаний дешевеют вслед за бумагами американских представителей сектора. Рыночная стоимость Advantest снижается на 5,3%, Tokyo Electron - на 5,4%, SoftBank Group - на 1%, Socionext - на 3,3%, Renesas Electronics - на 2,8%.

Также в минусе торгуются бумаги Sumitomo Mitsui (-1,3%), Fast Retailing (-0,6%), Shin-Etsu Chemical (-2%) и Screen Holdings (-4,5%).

Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,2%.

Акции SK Chemicals прибавляют в цене 8,2% после новостей о подписании соглашения с AstraZeneca на поставку препарата для лечения диабета.

Капитализация Samsung Electronics Co., напротив, опускается на 1,6%, Hyundai Motor - на 0,3%, Korean Air Lines - на 1,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,1%.

Бумаги технологических Wisetech Global, NextDC, Seek, Xero и Carsales.com дешевеют на 1,6-4,1%. Котировки акций Macquarie Group снижаются на 1,5%, Mineral Resources - на 7,1%, Pilbara Minerals - на 4,1%, Newcrest Mining - на 4,9%.

Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю в плюсе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в пятницу составляет $80,27 за баррель, что на $0,63 (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $0,18 (0,2%) до $79,64 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,62 (0,82%), до $76,27 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $0,36 (0,5%), до $75,65 за баррель.

"Нефтяной рынок может остаться высоковолатильным в краткосрочной перспективе, поскольку внимание трейдеров постоянно переключается между факторами спроса и предложения", - отмечает аналитик Exness Ваэль Макарем.

"Действия Саудовской Аравии и России, сокращающих добычу, помогли ценам на нефть в этом месяце подняться и выйти из узкого диапазона, в котором они держались, и этот фактор, возможно, продолжит поддерживать рынок в среднесрочной перспективе", - говорит эксперт, мнение которого приводит Market Watch.

Он отмечает, что более слабые, чем ожидалось, темпы роста китайской экономики негативно сказываются на перспективах спроса на нефть. В то же время растущие ожидания скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы на фоне замедления инфляции в США поддерживают прогнозы спроса и нефтяной рынок в целом.