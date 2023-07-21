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21 июля 2023 года 18:58

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 21 июля. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику на фоне в целом незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании повышения ставки Федрезерва США на июльском заседании и сохранении текущих параметров денежно-кредитной политики до конца года. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились за пять дней, а для ряда бумаг расширились.

Начало недели было не совсем благоприятным для мировых долговых рынков. Цены US Treasuries продемонстрировали в понедельник умеренное снижение в ожидании июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и после существенного роста по итогам предыдущей недели. На этом фоне котировки российских суверенных еврооблигаций также умеренно снизились по итогам торгов 17 июля.

Глобальные инвесторы полагают, что ФРС поднимет ставку на 25 базисных пунктов на июльском заседании. При этом вероятность дальнейших повышений в этом году стала оцениваться ниже. Более того, в следующем году регулятор может начать смягчение денежно-кредитной политики, указывали рыночные данные. Трейдеры надеются, что Федрезерв близится к тому, чтобы прекратить подъем ставок на фоне более сильного, чем ожидалось ранее, замедления инфляции в Соединенных Штатах.

Как сообщило 12 июля министерство труда США, темпы роста потребительских цен в стране в июне замедлились до 3% в годовом выражении с 4% в мае, обновив минимум с марта 2021 года. Аналитики в среднем ожидали снижения темпов инфляции до 3,1%. В свою очередь цены производителей в США в июне выросли всего на 0,1% в годовом выражении - минимальными темпами с сентября 2020 года. В мае, согласно пересмотренным данным, цены увеличились на 0,9%, а не на 1,1%, как сообщалось ранее. Эксперты ожидали снижения темпов роста в прошлом месяце до 0,4%.

ФРС более не нуждается в повышении процентных ставок и может взять паузу в борьбе с инфляцией, заявил в интервью CNBC нобелевский лауреат по экономике Кристофер Писсаридес. "Ужесточение денежно-кредитной политики в полной мере проявляется со временем, поэтому с учетом того, что инфляция движется в нужном направлении и ставки достаточно высоки, я бы просто подождал и посмотрел, что случится дальше", - сказал Писсаридес.

Ситуация в секторе отечественных евробондов во вторник стабилизировалась вслед за наметившимся ценовым отскоком американских казначейских обязательств после публикации в США новой порции макроэкономических данных. Согласно данным министерства торговли США, розничные продажи в стране выросли в июне на 0,2% относительно предыдущего месяца. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали их повышения на 0,5%. В мае, согласно пересмотренным данным, розничные продажи увеличились на 0,5%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Объем промышленного производства в США в июне неожиданно снизился, показал отчет ФРС, также обнародованный во вторник. Промпроизводство уменьшилось на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как опрошенные Trading Economics эксперты не ожидали его изменения. Использование производственных мощностей в США в июне опустилось до минимального значения в этом году 78,9% по сравнению с 79,4% в мае.

Рост котировок US Treasuries в середине недели продолжился, что оказало поддержку и ценам российских еврооблигаций. Участники рынка оценивали статданные по рынку жилья США, которые оказались хуже ожиданий и тем самым свидетельствуют, что американская экономика ослабляется в условиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Это в свою очередь позволило трейдерам предположить, что Федрезерв близок к завершению цикла подъема базовой процентной ставки. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее повышения американским ЦБ на 25 базисных пунктов - до 5,25-5,5% годовых в этом месяце оценивается рынком в 97,3%. Шансы на аналогичный подъем в ноябре, по оценкам трейдеров, составляют всего 23%. При этом фьючерсный рынок ждет возврата ставки к уровню 5% годовых и ниже в следующем году, по данным CME FedWatch.

Число домов, строительство которых было начато в США в июне, сократилось на 8% относительно предыдущего месяца и составило 1,434 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в мае количество новостроек равнялось 1,559 млн, а не 1,631 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,48 млн с объявленного ранее майского уровня.

В четверг ситуация на мировых долговых рынках несколько ухудшилась на фоне публикации в США недельных данные по рынку труда, оказавшихся лучше прогнозов. Участники рынка предположили, что ФРС может принять их во внимание, когда будет проводить заседание на следующей неделе. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, за неделю сократилось на 9 тыс., до минимальных за два месяца 228 тыс. человек. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост числа заявок до 242 тыс. с 237 тыс., зафиксированных неделей ранее. Среднее число заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах за последние четыре недели уменьшилось до 237,5 тыс. с 246,75 тыс. неделей ранее, сообщило Минтруда.

Тем временем Национальная ассоциация риелторов (NAR) сообщила о снижении продаж на вторичном рынке жилья в США в июне. Продажи упали на 3,3% относительно предыдущего месяца и составили 4,16 млн домов в пересчете на годовые темпы по сравнению с 4,3 млн домов в мае. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя в июне до 4,2 млн домов.

В последний день недели ситуация на мировых долговых рынках вновь перешла под контроль игроков на повышение, в то время как котировки отечественных евробондов продолжили демонстрировать в целом боковую динамику.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 2,8% - до 67,48% от номинала (их доходность снизилась на 26 базисных пунктов и составила 9,42% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,65% - до 68,4% от номинала (доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 9,04% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 11 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости за пять дней всего 0,02%, подешевев до 42,07% от номинала (его доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 12,78% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за пять дней на 2% - до 49,28% от номинала (их доходность снизилась на 59 базисных пунктов и составила 32,7% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали за неделю на 9% - до 47,87% от номинала (их доходность снизилась на 256 базисных пунктов - до 25,39% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 1%, до 40,82% от номинала (их доходность выросла на 34 базисных пункта и составила 23,69% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году не изменился в цене, которая, как и неделей ранее, составила 90,05% от номинала (его доходность выросла на 873 базисных пункта - до 78,04% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за пять дней на 0,14%, составив 65,81% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Внимание глобальных инвесторов на следующей неделе будет приковано к очередному заседанию ФРС США (25-26 июля) и заявлениям представителей американского регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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