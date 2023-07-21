"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Tesla до $333

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций производителя электромобилей Tesla с $222 до $333 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

Аналитики отмечают следующие важные моменты:

- Tesla, скорее всего, удержит лидерство на рынке, несмотря на растущую конкуренцию со стороны Китая.

- Продажи электрокаров опережают все категории автомобилей.

- Драйверами выступают налоговые льготы покупателям, поставки полупроводников.

- Прибыль за II квартал 2023 года выше ожиданий.

- Эмитент планирует запустить производство Cybertruck уже в текущем году.

- Развитие сети станций подзарядки Supercharger - главный фактор роста.

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