"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рейтинг "покупать" для акций ММК

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рейтинг "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 58 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского.

"ООО "ММК-Уголь" (входит в группу "ММК") завершило сделку по приобретению у ПАО "Кокс" (входит в группу ПМХ) активов шахты имени Тихова в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. Эта сделка позволит эмитенту повысить самообеспеченность коксующимся углем с 40% до 50% и потенциально до 60% в долгосрочной перспективе. Цену покупки "ММК" не раскрывает, поэтому ее влияние на компанию пока оценить проблематично, однако она однозначно приведет к снижению свободного денежного потока "ММК" за 2023 год и, соответственно, потенциальных дивидендов. Закрытие сделки не меняет нашего взгляда на акции эмитента", - указывает эксперт.

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