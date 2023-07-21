"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"ММК" завершила сделку по приобретению шахты им. Тихова, которая начала работу в 2017 году и имеет производственную мощность добычи около 1,3-1,5 млн тонн в год. Шахта расположена рядом с действующей шахтой "ММК" "Костромовская" и поможет удовлетворить растущие потребности эмитента в жирных марках коксующихся углей наряду с запуском новой коксовой батареи №12 в следующие кварталы, - отмечают эксперты. - По нашей оценке, приобретение шахты позволит повысить самообеспеченность комбината углем с текущих 40% до примерно 50%. Чистая прибыль шахты по РСБУ в 2022 году составила около $50 млн; чистая прибыль "ММК" по МСФО, по нашей оценке, за тот же период достигла $1,3 млрд. Мы оцениваем сумму сделки (не раскрывается) как единовременный фактор, который скажется на свободном денежном потоке, в пределах 4% капитализации эмитента и 10% прогнозной EBITDA в 2023 году. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать", поскольку с учетом M&A чистый долг "ММК" остается отрицательным и шахта добавит к чистой прибыли 3-4%".

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