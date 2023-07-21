Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью на уровне $187 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Ильи Зубкова.

"Компания отчиталась за II квартал лучше консенсуса и наших прогнозов. Скорректированная прибыль на акцию превысила общерыночные ожидания на 6,9% и составила $2,8. Выручка продолжает уверенно расти благодаря сильному спросу на основные фармацевтические продукты и восстановлению спроса в сегменте MedTech. Рентабельность остается на привычных уровнях. Корпоративный прогноз повышен в рамках положительного сюрприза", - отмечает эксперт.

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