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Главная / Мнения аналитиков / Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Johnson & Johnson
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21 июля 2023 года 16:01
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Johnson & Johnson
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью на уровне $187 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Ильи Зубкова. "Компания отчиталась за II квартал лучше консенсуса и наших прогнозов. Скорректированная прибыль на акцию превысила общерыночные ожидания на 6,9% и составила $2,8. Выручка продолжает уверенно расти благодаря сильному спросу на основные фармацевтические продукты и восстановлению спроса в сегменте MedTech. Рентабельность остается на привычных уровнях. Корпоративный прогноз повышен в рамках положительного сюрприза", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-JOHNSON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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