"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Mastercard с целью $420

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Mastercard Inc. с целью $420 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,51%, стоп-приказ: $387, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Отчетность Mastercard за 1К23 оказалась неплохой. Выручка увеличилась на 11,2% в годовом выражении до $5,75 млрд, скорр. EPS вырос на 1,4% (до $2,80), оба показателя превзошли консенсус-прогнозы. Преимущества компании - устойчивый баланс и способность генерировать высокие денежные потоки - позволяют ей направлять значительные средства на выплаты акционерам. Долгосрочные перспективы роста выглядят неплохо и связаны с дальнейшей экспансией безналичных платежей в мире. В то же время текущая стоимость акций эмитента близка к справедливой и потенциал их роста выглядит ограниченным", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения цена движется в локальном восходящем тренде. Произошел пробой уровня сопротивления и откат к нему в качестве уровня поддержки. "Свечи" от 18 и 19 июля образовали формацию "внутренний бар" В случае пробоя формации вверх это может стать основанием для продолжения восходящего движения. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $387 риск на портфель составит 0,28%", - указывают в "Финаме".

Mastercard Inc. - оператор одной из крупнейших международных платежных систем, действующей в 210 странах и объединяющей около 22 тысяч финансовых учреждений.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.