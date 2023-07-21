Рынок акций РФ может сохранять сдержанный настрой на рост на следующей неделе - "Велес Капитал"

Российский фондовый рынок на следующей неделе может сохранять сдержанный настрой на рост при отсутствии экономических и геополитических потрясений и стремиться в район 3000 пунктов по индексу Мосбиржи и 1060 пунктов по индексу РТС в случае развития восходящей коррекции рубля, прогнозирует аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"В целом, однако, импульс к повышению в последние дни стал более сдержанным ввиду закрытия дивидендных реестров по итогам 2022 года и отсутствия новостей о промежуточных дивидендах за текущий год, к чему добавились введенные на неделе новые санкции против РФ со стороны США, Канады и Европы. Тем не менее покупатели все еще интересуются российскими акциями. Также в России в ближайшие дни наберет оборот сезон отчетностей за второй квартал и первое полугодие 2023 года. "На макроэкономическом "фронте" выйдут данные по динамике промышленного производства РФ в июне", - указывает эксперт в комментарии.

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