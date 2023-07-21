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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Activision Blizzard до $93
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21 июля 2023 года 13:14
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Activision Blizzard до $93
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций одной из крупнейших американских компаний в сфере компьютерных игр и развлечений Activision Blizzard с $79 до $93 за штуку, сообщается в материале аналитиков. Рекомендация "держать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами. "Вероятность закрытия сделки между компанией и Microsoft Corp. растет c 10% до 90% в нашей модели, но потенциал роста котировок бумаг эмитента до цены выкупа, на наш взгляд, низкий. Инвестиционный кейс Activision Blizzard все еще полностью зависит от данной сделки, но стоит отметить весьма успешные результаты компании за II квартал 2023 года", - указывают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ACTIVISION/BLIZZARD-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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