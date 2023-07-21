"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Technology Select Sector SPDR Fund с прогнозной стоимостью на уровне $181,7 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"После роста более чем на 40% за I полугодие 2023 года сейчас IT-сектор имеет минимальный "апсайд". Фундаментальная оценка крупных эмитентов из состава фонда близка к справедливой, многие из них с начала года опередили по динамике отраслевой индекс, а некоторые акции выросли в цене более чем на 100%. IT-сектор является в настоящее время самым дорогим из всех одиннадцати секторов в индексе S&P 500, торгуясь заметно выше 5-летнего и 10-летнего средних по форвардному мультипликатору Р/Е. На таких высоких уровнях возможностей для покупок осталось мало. Однако хорошие отчеты за II квартал и позитивные прогнозы могут поспособствовать переоценке будущих финансовых показателей и повышению целевых цен. Тогда и потенциал роста котировок акций может стать выше", - пишет эксперт Ксения Лапшина.

Technology Select Sector SPDR Fund - биржевой фонд с экспозицией на американские технологические корпорации из состава индекса S&P 500. Фонд покрывает индустрии программного обеспечения, аппаратного обеспечения, полупроводников, IT-сервисов, коммуникационного оборудования и микроэлектроники.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.