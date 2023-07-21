Рынок акций РФ утром сохранил нисходящую динамику, индекс МосБиржи протестировал 2900п в преддверии решения ЦБ РФ по ставке

Москва. 21 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил снижение большинства рублевых цен blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних рынков и в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ; индекс МосБиржи в снижении протестировал рубеж 2900 пунктов, после чего наметилась стабилизация в ожидании новостей от ЦБ РФ.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2904,46 пункта (-0,5%, утром индекс падал ниже 2890 пунктов), индекс РТС - 1009,3 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,4%.

Доллар подрос до 90,66 рубля (+0,43 рубля).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -0,7% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,4% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу в целом нейтральный. Нефть дорожает, китайский рынок пытается отыграть стимулы экономики со стороны властей, однако в полупроводниковой индустрии преобладают продажи из-за планируемых ограничений со стороны США в отношении КНР.

Для российского рынка главным событием дня станет решение ЦБ РФ по ставке. На рынке ждут, как минимум, повышение ключевой ставки на 50 б.п., что может снизить привлекательность фондового рынка в сравнении с депозитами и облигациями, напомнил Кочетков.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), ЦБ РФ объявит в пятницу о первом с февраля 2022 года повышении ключевой ставки.

"Повышенная инфляция сохраняется уже четвертую неделю подряд на фоне ослабления рубля, высоких темпов кредитования и сохраняющегося дефицита кадров. С другой стороны, расходы бюджета РФ замедлились, а инфляционные ожидания, хоть и выросли до максимумов с февраля, но не увеличились особенно резко. На этом фоне базовым сценарием остается повышение ключевой ставки на 50 б.п., но ЦБ будет рассматривать и рост ставки сразу на 75-100 б.п.", - отмечают аналитики.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) считают, что индекс МосБиржи в пятницу будет торговаться в диапазоне 2840-2900 пунктов. Небольшой поддержкой выступают подрастающие цены на нефть, котировки Brent вернулись выше $80 за баррель. Однако настроения на российском рынке явно ухудшились за последние дни, из-за чего коррекция может продолжиться.

В США индексы акций накануне изменились на 0,5-2,1%: Dow Jones (+0,5%) завершил ростом девятую сессию подряд благодаря позитивным отчетам ряда компаний, включая IBM и Johnson&Johnson, но упали S&P 500 (-0,7%) и Nasdaq (-2,1%) вслед за котировками акций IT-компаний, включая Netflix и Tesla (SPB: TSLA).

Dow демонстрирует самый длительный период непрерывного роста почти за 6 лет, отмечает Market Watch.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,04%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), в Европе также нет единого вектора (индексы FTSE, DAX просели на 0,1-0,6%, французский CAC40 вырос на 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

Потребительские цены в Японии в июне выросли на 3,3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в мае. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал увеличение темпов инфляции до 3,5%.

Поддержку китайскому рынку оказывают надежды на дополнительные меры стимулирования экономического роста в Китае, указывает Trading Economics.

Народный банк Китая (центробанк страны) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,55% годовых, на пять лет - 4,2% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.

На этой неделе китайские власти пообещали принять меры для повышения потребления и предоставили поддержку отдельным отраслям. Инвесторы также положительно восприняли новость о том, что Пекин рассматривает возможность смягчения ограничений на покупку жилья в крупнейших городах.

Тем временем, розничные продажи в Великобритании в июне выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 0,2%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут, завершая неделю в "плюсе"; цена Brent закрепляется выше $80 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $80,43 за баррель (+1% и +0,2% накануне), сентябрьская цена WTI - $76,43 за баррель (+1% и +0,5% в четверг).

Растущие ожидания скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы на фоне замедления инфляции в США поддерживают прогнозы спроса и нефтяной рынок в целом.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-9%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-1,3%), акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-1,3%).

Выросли акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+27,1%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+16,7%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+15,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+12,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+6,9%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+6,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,65 млрд рублей (из них 1,36 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 789,5 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 779,7 млн рублей на акции "Магнита").