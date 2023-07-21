Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Селигдара

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Селигдара", сообщается в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Селигдар" опубликовал в четверг хорошие операционные результаты за 1П23. Объем производства золота предприятиями группы достиг 2692 кг (+8% г/г), производство олова в концентрате увеличилось на 14% (до 1425 тонн), меди - на 28% (до 569 тонн). Суммарная выручка от реализации металлов выросла на 87% г/г, составив 20,2 млрд руб. Обратим внимание, что выручка от реализации только золота достигла 17,7 млрд руб., увеличившись к 1П22 на 155%. В то же время 65% этой суммы эмитент получил от продажи золота, произведенного собственными силами, 35% - за счет перепродажи покупного золота. По нашему мнению, компания выполнит производственный план на год (7,5 тонн золота), а ее выручка достигнет нашего прогноза (49 млрд руб.)", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.