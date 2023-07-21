"БКС МИ" рекомендует держать акции IBM с прогнозной ценой $136

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать акции International Business Machines (IBM), одного из лидеров на рынке гибридных облачных услуг, с прогнозной стоимостью на уровне $136 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Полагаем, что в ближайшее время рост выручки и операционной прибыли IBM будет почти полностью нивелирован краткосрочными преградами, поэтому считаем, что сейчас бумаги эмитента оценены справедливо. Главный драйвер роста - платформа WatsonX; сохраняется потенциал роста спроса на "облака" компании; ожидаем давление на сегмент консалтинга из-за макроконъюнктуры", - указывают эксперты.

International Business Machines - одна из крупнейших технологических компаний в мире. Бизнес IBM разделен на три основных направления: программное обеспечение (ПО), облачная инфраструктура и консалтинг.

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