Цена акций Baker Hughes может вырасти до $38 в августе - Freedom Finance Global

Котировки акций Baker Hughes Co. могут подняться до $38 за штуку в августе текущего года, говорится в обзоре старшего аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева.

"Американская нефтесервисная компания опубликовала сильные результаты по итогам второго квартала. Чистый долг снизился на $405 млн за квартал, возобновлена программу buyback. Вероятно, эмитент сохранит размер квартального дивиденда на уровне $0,19 на акцию по итогам второго квартала (доходность составит 2,2% годовых к текущим котировкам). На наш взгляд, бумаги торгуются выше справедливой стоимости. Тем не менее поддержку котировкам нефти и акций нефтегазовых компаний в летние месяцы будет оказывать дефицит сырья на мировом рынке из-за окончания продаж из госрезервов США, добровольного ограничения добычи Саудовской Аравией и Россией, а также сезонно высокого спроса на нефтепродукты и природный газ", - пишет эксперт.

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