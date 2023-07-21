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Главная / Мнения аналитиков / Цена акций Baker Hughes может вырасти до $38 в августе - Freedom Finance Global
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21 июля 2023 года 10:38
Цена акций Baker Hughes может вырасти до $38 в августе - Freedom Finance Global
Котировки акций Baker Hughes Co. могут подняться до $38 за штуку в августе текущего года, говорится в обзоре старшего аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева. "Американская нефтесервисная компания опубликовала сильные результаты по итогам второго квартала. Чистый долг снизился на $405 млн за квартал, возобновлена программу buyback. Вероятно, эмитент сохранит размер квартального дивиденда на уровне $0,19 на акцию по итогам второго квартала (доходность составит 2,2% годовых к текущим котировкам). На наш взгляд, бумаги торгуются выше справедливой стоимости. Тем не менее поддержку котировкам нефти и акций нефтегазовых компаний в летние месяцы будет оказывать дефицит сырья на мировом рынке из-за окончания продаж из госрезервов США, добровольного ограничения добычи Саудовской Аравией и Россией, а также сезонно высокого спроса на нефтепродукты и природный газ", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BAKER/HUGHES-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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