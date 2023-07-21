"БКС МИ" снизил рекомендацию для GDR Globaltrans до "продавать"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рекомендацию для бумаг (GDR) Globaltrans с "покупать" до "продавать", сообщается в материале аналитиков инвесткомпании.

Прогнозная стоимость для указанных активов была также понижена экспертами на 5% на горизонте года - с 640 до 610 рублей за штуку, несмотря на высокую оценку (по методу DCF: средневзвешенная стоимость капитала - 19,8%, стоимость акционерного капитала - 20,8%).

"Мы считаем бумагу переоцененной на данный момент с учетом избыточной доходности минус 14% (потенциал роста 7%). При этом GDR эмитента - достойная бумага со ставкой на восстановление сегмента транспортировки. FCF в плюсе благодаря разумным инвестициям и высокой выручке. По отчету за I полугодие 2023 года ждем релиза сильных результатов в конце августа. Дивидендов пока не предвидится, денежные средства копятся на балансе", - отмечают аналитики.

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