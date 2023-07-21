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21 июля 2023 года 09:37

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на ожиданиях итогов заседания ЦБ РФ

Москва. 21 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий объявления итогов июльского заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России в пятницу на 50 базисных пунктов - до 8% годовых, некоторые эксперты не исключают и более широкий шаг - вплоть до 100 базисных пунктов.

Dow Jones Industrial Average завершил торги в четверг в плюсе благодаря позитивным отчетам ряда компаний, включая IBM и Johnson & Johnson (SPB: JNJ). Индекс поднялся по итогам девятой сессии подряд - это самый длительный период непрерывного роста почти за 6 лет. В то же время S&P 500 и Nasdaq Composite резко снизились вслед за котировками акций IT-компаний, включая Netflix и Tesla (SPB: TSLA).

Статданные, опубликованные 20 июля, показали неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в США, а также падение продаж на вторичном рынке жилья. Продажи жилья на вторичном рынке США в июне упали на 3,3% относительно предыдущего месяца и составили 4,16 млн домов в пересчете на годовые темпы по сравнению с 4,3 млн домов в мае, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Аналитики в среднем ожидали снижения показателя в июне до 4,2 млн домов.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс., до минимальных за два месяца 228 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост числа заявок до 242 тыс. с 237 тыс., зафиксированных неделей ранее. Среднее число заявок на пособие по безработице в Штатах за последние четыре недели уменьшилось до 237,5 тыс. с 246,75 тыс. неделей ранее.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику на торгах в пятницу. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК опустился на 0,3%, в то время как гонконгский Hang Seng демонстрирует аналогичный подъем. Народный банк Китая (центробанк страны) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,55% годовых, на пять лет - 4,2% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков. На этой неделе китайские власти пообещали принять меры для повышения потребления и предоставили поддержку отдельным отраслям. Инвесторы также положительно восприняли новость о том, что Пекин рассматривает возможность смягчения ограничений на покупку жилья в крупнейших городах. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов упало на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,1%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi растет на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю в плюсе. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $80,33 за баррель, что на 0,87% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на 0,2%, до $79,64 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,89%, до $76,32 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов выросла на 0,5%, до $75,65 за баррель.

"Нефтяной рынок может остаться высоковолатильным в краткосрочной перспективе, поскольку внимание трейдеров постоянно переключается между факторами спроса и предложения", - отмечает аналитик Exness Ваэль Макарем. "Действия Саудовской Аравии и России, сокращающих добычу, помогли ценам на нефть в этом месяце подняться и выйти из узкого диапазона, в котором они держались, и этот фактор, возможно, продолжит поддерживать рынок в среднесрочной перспективе", - говорит эксперт. Он отмечает, что более слабые, чем ожидалось, темпы роста китайской экономики негативно сказываются на перспективах спроса на нефть. В то же время растущие ожидания скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на фоне замедления инфляции в США поддерживают прогнозы спроса и нефтяной рынок в целом.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 20 июля выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,367 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,947 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг подрос всего на 0,03% и составил 109,34 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 866,38 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,43%), "ВЭБ.РФ-001Р-22" (+0,17%), "Роснефть БО-05" (+0,15%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России-001Р-10" (-0,67%), "АФК Система-1Р-09" (-0,23%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк полностью разместил выпуск облигаций серии 002Р-24 со сроком обращения 2,5 года объемом 10 млрд рублей. Банк установил ставку 1-го купона на уровне 10,2% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,46% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 13 июля.

ООО "Элемент лизинг" за день полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Компания установила ставки 1-36-го купонов на уровне 10% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 июля. Предусмотрена амортизация - по 2,77% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, 3,05% - в дату окончания 36-го купона. Облигации размещены в рамках программы бондов эмитента объемом 30 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в феврале 2018 года.

ООО "Селлер" (бренд "Техпорт") полностью разместило дебютный выпуск 2-летних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Выпуск размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го и 24-го купонов.

МФК "МигКредит" (входит в группу Denum) за один день полностью разместила выпуск 3-летних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей. Компания установила ставки 1-36-го купонов на уровне 14,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,8% годовых. Купоны ежемесячные. Планируется ежемесячная равномерная амортизация в течение последних двух лет обращения выпуска, в результате чего дюрация составит около 1,73 года. Бумаги размещены среди квалифицированных инвесторов. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 002МС объемом 5 млрд рублей.

ВЭБ.РФ установил величину спреда к RUONIA по 9-летним облигациям серии ПБО-002Р-37 объемом 40 млрд рублей на уровне 1,8% годовых. Ставки купонов будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Дата выплаты 1-го купона - 6 сентября 2023 года, 2-й и последующие купоны - квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июля, техразмещение запланировано на 25 июля.

АО "Автобан-финанс" установил ставки 1-8-го купонов 5-летних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей на уровне 10% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 10,38% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года, а также поручительство от АО "ДСК "Автобан". Техразмещение запланировано на 25 июля.

АО "Управляющая компания "ОРГ" перенесла на 24 июля начало размещения выпуска 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Датой окончания размещения станет 182-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Компания установила ставки 1-36-го купонов на уровне 16,5% годовых.

ПАО "Территориальная генерирующая компания N 14" ("ТГК-14" (MOEX: TGKN)) увеличила объем программы облигаций серии 001Р с 3,5 млрд рублей до 5,45 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 5 лет. Компания 27 июля планирует собрать заявки на выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия 450-475 базисных пунктов к 4-летним ОФЗ. Предусмотрены квартальные купоны. Техразмещение запланировано на 1 августа.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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