Котировки нефти в целом пока сохраняют шансы на рост до $87-89/барр. - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent в целом пока сохраняют шансы на подъем в диапазон $87-89 за баррель, считают аналитики БКС Экспресс.

"Цены на нефть в четверг торговались в нейтральном ключе. Драйвер в виде пересмотра прогнозов по предложению на фоне сокращения поставок ОПЕК+ уже учтен в котировках, и на первый план вновь выходит тема спроса. Неопределенность в этом вопросе не дает ценам сформировать четкое направленное движение, - пишут эксперты в обзоре. - На следующей неделе состоится заседание ФРС США, на котором регулятор примет решение по ключевой ставке. Ожидания рынка, которые отражает инструмент CME FedWatch Tool, предполагают почти 100%-ную вероятность повышения на 25 б.п, а до конца года с вероятностью 60-70% рынок ждет сохранение ставки на уровне 5,25-5,5%. Траектория ставок является важным фактором для рыночных ожиданий в отношении спроса на нефть. Чем выше ставки, тем выше давление на экономическую активность, и тем ниже шансы на сильный спрос. Рынок чутко реагирует на эту угрозы и реагирует продажами по нефти при появлении новых негативных новостей. В рамках технической картины фьючерсы на нефть марки Brent после коррекции могут продолжить рост. После преодоления промежуточного сопротивления на отметке $82,8 за баррель целью среднесрочного роста может выступить район $87-89 за баррель".

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