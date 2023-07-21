Рубль нейтрален к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 21 июля. Доллар США и юань слабо меняются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль почти стабилен в ожидании новых сигналов с мировых рынков и в преддверии заседания Банка России.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,22 руб./$1 (-1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 63,95 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,5 коп. - до 12,58 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилизировался к доллару и юаню утром в пятницу после заметного роста в ходе предыдущей сессии. Участники рынка отыграли основные прогнозы результатов заседания ЦБ России, которое состоится в пятницу, и пока держат паузу в ожидании ключевого события дня. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что ставка будет увеличена на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 8,0% годовых.

Фондовые рынки не способны пока задать четкое направление из-за смешанной динамики, нефтяные котировки растут, но этот позитив несколько охлаждает новостной фон.

Запоздалым негативом для рубля могла стать новая порция санкционных списков, которая была подана в четверг вечером. Не исключено, что на изучение документа игрокам потребовалось некоторое время. США внесли в списки 18 человек, свыше 90 организаций, 14 судов.

Под санкциями оказался целый ряд предприятий оборонного комплекса, ограничительные меры коснулись также энергетической и горнодобывающей отраслей РФ. Кроме того, США ввели блокирующие санкции против пяти российских кредитных организаций. Санкционный список США пополнила также целая группа чиновников из российских федеральных ведомств в ранге первых заместителей и заместителей министров.

Цены на нефть эталонных марок продолжают рост. Участники сырьевого рынка продолжают оценивать перспективы спроса и предложения. Во втором полугодии на рынке нефти ожидается дефицит после объявления РФ и Саудовской Аравией о сокращении добычи, пишет MarketWatch.

Кроме того, как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $80,24 за баррель, что на 0,75% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,24 за баррель, что на 0,78% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу торгуются при отсутствии преобладающего направления: китайский CSI 300 поднялся на 0,10%, японский Nikkei 225 опустился на 0,26%, гонконгский Hang Seng растет на 0,79%, южнокорейский Kospi стабилен, рост составил всего 0,02%, австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,28%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,46%.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики. Dow Jones Industrial Average вышел в плюс благодаря позитивным отчетам ряда компаний, включая International Business Machines (IBM), а также Johnson & Johnson. Индекс поднялся по итогам девятой сессии подряд - это самый длительный период непрерывного роста почти за 6 лет. В то же время S&P 500 и Nasdaq Composite резко снизились вслед за котировками акций IT-компаний, включая Netflix Inc. и Tesla Inc.

Статданные, опубликованные 20 июля, показали неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в США, а также падение продаж на вторичном рынке жилья. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс., до минимальных за два месяца 228 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Продажи жилья на вторичном рынке США в июне упали на 3,3% относительно предыдущего месяца и составили 4,16 млн домов в пересчете на годовые темпы по сравнению с 4,3 млн домов в мае, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR).