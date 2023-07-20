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20 июля 2023 года 19:39

Рубль существенно вырос к доллару и евро перед заседанием Банка России по ключевой ставке

Москва. 20 июля. Доллар США и евро упали на Московской бирже по итогам четверга, рубль вырос к бивалютной корзине в ожидании пятничного решения Банка России по ключевой ставке.

Курс доллара США составил 90,23 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,17 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 100,5 руб./EUR1, подешевев на 2,09 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,58 рубля - до 94,85 руб. Курс китайского юаня опустился на 7,2 копейки - до 12,58 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно укрепился к доллару и евро днем в четверг в ожидании решения Банка России по ключевой ставке. Поддержку котировкам нацвалюты также оказала подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам месяца. 28 июля им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДД и акцизы. Участники рынка при этом не отреагировали на новые антироссийские санкции со стороны США.

США расширили санкции против России, в списки попали 18 человек, свыше 90 организаций, 14 судов. В частности, США ввели блокирующие санкции против пяти российских кредитных организаций, в том числе Тинькофф банка, Локо-банка и банка "Солидарность".

В SDN-list также включен банк "Юнистрим" (оператор одноименной платежной системы) и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).

Санкционный список США пополнила целая группа чиновников из российских федеральных ведомств в ранге первых заместителей и заместителей министров.

В SDN List попали первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин, первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов, первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин. Под санкциями отныне находятся и замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев, замминистра энергетики Павел Сниккарс.

Алексей Кудрин, бывший министр финансов и глава Счетной палаты, тоже попал под американские санкции. Экс-глава Минфина вошел в масштабное обновление российского сегмента SDN List, опубликованное в четверг. Сейчас Кудрин является советником по корпоративному развитию в "Яндексе".

В санкционный список Минфина США также добавлен гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин.

"Сегодняшние санкции являются еще одним шагом в наших усилиях по ограничению военного потенциала РФ, ее возможностей получать продукцию для снабжения военных и экономическую прибыль", - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ РФ в пятницу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 8,0% годовых, некоторые эксперты не исключают и более широкого шага - вплоть до 100 б.п.

Банк России не менял ключевую ставку уже шесть заседаний подряд. Сейчас она составляет 7,5%.

ЦБ допускает повышение ключевой ставки, но пока не готов говорить, будет ли оно разовым или запустит цикл ужесточения денежно-кредитной политики: это покажет анализ, заявила в начале июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Годовая инфляция в РФ, как следует из данных Росстата, на 17 июля ускорилась до 3,65% с 3,33% на 10 июля и с 3,25% на конец июня, если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 3,87% (с 3,59% на 10 июля), если высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

В преддверии заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке были раскрыты оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения. Как следует из опроса "инФОМ", инфляционные ожидания граждан в июле выросли до 11,1% с 10,2% в июне.

После публикации этих данных некоторые аналитики предположили, что ЦБ может повысить ставку сразу на 100 б.п.

"К концу торгов четверга рубль укрепился до уровня ниже 90,50 к доллару и ниже 101 к евро. Игроки на российском рынке ожидают завтрашнее решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что ставка будет увеличена на 50 б.п. с сохранением жесткого комментария о возможности дальнейшего повышения на следующих заседаниях. Эти ожидания формируют больше психологическую поддержку российской валюте, нежели экономическую. Ставка 8% не сможет нивелировать основные факторы ослабления рубля, такие как ухудшение внешнеторгового баланса и отток капитала. Очередное внесение ряда физических и юридических лиц в санкционные списки США, ЕС и Канады не оказало существенного влияния на курс российской валюты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

"Российская валюта сегодня выросла по отношению к доллару США более чем на 1%. Завершила основную торговую сессию в районе 90,5. Рубль вернулся в середину узкого диапазона 89,5 - 91,5 за доллар, где консолидируется вторую торговую неделю подряд. Российская валюта сегодня укреплялась на фоне завтрашнего заседания ЦБ и возможного повышения ключевой процентной ставки. А также, вероятно, благодаря продаже части валюты экспортерами в преддверии выплаты налоговых обязательств", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"Укрепление рубля наблюдалось перед завтрашним заседанием ЦБ РФ и вероятным повышением процентной ставки на 50 б.п., до 8%. Кроме того, Минфин России представил предварительный список 44 стран, институциональные инвесторы которых могут получить доступ к валютным торгам РФ, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе может увеличить ликвидность на рынке и в том числе поддержать спрос на рубль", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению вечером в четверг на фоне значительного укрепления доллара США.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК опустились на 0,25% - до $79,24 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,33% - до $75,25 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость американского доллара относительно шести других основных мировых валют, повышается на 0,5% в ходе торгов после выхода сильных данных по рынку труда США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс., до 228 тыс. человек с 237 тыс. неделей ранее, говорится в отчете министерства труда. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост до 242 тыс.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса и предложения. Во втором полугодии на рынке нефти ожидается дефицит после объявления РФ и Саудовской Аравией о сокращении добычи, пишет MarketWatch.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 июля на 35,01 копейки, до 90,8545 руб./$1, и уменьшил курс евро на 61,11 копейки, до 101,833 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг снизился на 32,53 копейки по отношению к среде и составил 90,8851 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 41,38 копейки и составил 90,7848 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 460,628 млн, из которых $316,028 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 144,6 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 45,18 копейки, до 102,0199 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 75,36 копейки, до 101,6649 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR526,093 млн, из которых EUR135,805 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR390,288 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" выросла на 18 базисных пунктов - до 7,96% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась на 3 базисных пункта - до 7,46% годовых, версии на 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 7,35% и 7,38% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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