Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне заметного снижения UST

Москва. 20 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне падения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году опустились в цене на 33,7 базисного пункта - до 67,3% от номинала (их доходность увеличилась на 5,8 базисного пункта и составила 9,44% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 132,4 базисного пункта - до 68,41% от номинала (доходность выросла на 19,8 базисного пункта - до 9,04% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 10,4 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ, с погашением в 2047 году, поднялся на 15,4 базисного пункта, подорожав до 42,24% от номинала (его доходность снизилась на 2,9 базисного пункта и составила 12,74% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 84,3 базисного пункта - до 48,91% от номинала (их доходность снизилась на 64,5 базисного пункта - до 32,99% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 48,1 базисного пункта - до 47,01% от номинала (доходность снизилась на 25,8 базисного пункта и составила 25,93% годовых), в свою очередь евробонды РФ с погашением в 2029 году уменьшились в цене на 26,4 базисного пункта, подешевев до 40,8% от номинала (их доходность увеличилась на 19,7 базисного пункта, составив 23,69% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов, с погашением в 2023 году, поднялся относительно среды на 1,6 базисного пункта, до 90,05% от номинала (его доходность упала на 4,04 базисного пункта и составила 76,5% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 0,6 базисного пункта, составив 65,81% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 20 июля оставалась относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

Котировки US Treasuries продемонстрировали в четверг снижение перед июльским заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне последних статистических данных. Недельные данные по рынку труда оказались лучше прогнозов, и участники торгов полагают, что ФРС может принять их во внимание, когда будет проводить заседание на следующей неделе. По итогам прошлого заседания регулятор сохранил процентную ставку на уровне 5-5,25%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс., до минимальных за два месяца 228 тыс. человек, говорится в отчете Министерства труда США, обнародованном в четверг. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост числа заявок до 242 тыс. с 237 тыс., зафиксированных неделей ранее.

Среднее число заявок на пособие по безработице в Штатах за последние четыре недели уменьшилось до 237,5 тыс. с 246,75 тыс. неделей ранее, сообщило Минтруда.

Тем временем Национальная ассоциация риелторов (NAR) сообщила о снижении продаж на вторичном рынке жилья в США в июне. Продажи упали на 3,3% относительно предыдущего месяца и составили 4,16 млн домов в пересчете на годовые темпы по сравнению с 4,3 млн домов в мае. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя в июне до 4,2 млн домов, по данным Trading Economics.