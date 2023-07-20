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20 июля 2023 года 15:30

Рубль днем уверенно дорожает к доллару и евро в ожидании решения Банка России по ключевой ставке

Москва. 20 июля. Доллар США и евро падают на Московской бирже днем в четверг, рубль дорожает к бивалютной корзине в ожидании пятничного решения Банка России по ключевой ставке.

Курс доллара США составил 90,45 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 94,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,43 руб./EUR1, подешевев на 1,16 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,04 рубля - до 95,39 руб. Курс китайского юаня опустился на 4,3 копейки - до 12,6 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно укрепляется к доллару и евро днем в четверг в ожидании решения Банка России по ключевой ставке. Поддержку котировкам нацвалюты также оказывает дорожающая нефть и подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам месяца. 28 июля им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДД и акцизы.

Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ РФ в пятницу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 8,0% годовых, некоторые эксперты не исключают и более широкого шага - вплоть до 100 б.п.

Банк России не менял ключевую ставку уже шесть заседаний подряд. Сейчас она составляет 7,5%.

ЦБ допускает повышение ключевой ставки, но пока не готов говорить, будет ли оно разовым или запустит цикл ужесточения денежно-кредитной политики: это покажет анализ, заявила в начале июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Годовая инфляция в РФ, как следует из данных Росстата, на 17 июля ускорилась до 3,65% с 3,33% на 10 июля и с 3,25% на конец июня, если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 3,87% (с 3,59% на 10 июля), если высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

В преддверии заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке были раскрыты оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения. Как следует из опроса "инФОМ", инфляционные ожидания граждан в июле выросли до 11,1% с 10,2% в июне.

После публикации этих данных некоторые аналитики предположили, что ЦБ может повысить ставку сразу на 100 б.п.

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 50 б.п. (до 8% годовых) по итогам заседания в пятницу, 21 июля 2023 года, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Потребительские цены растут все сильнее, в том числе из-за ослабления рубля и стабильного спроса, и у ЦБ РФ есть хорошее оправдание для повышения ключевой ставки в июле. Но негатив от недельных цифр частично нивелируется данными от производителей - "минус" в обработке может говорить о чувствительности к колебаниям спроса. Поэтому базовым оставляем вариант +50 б.п. (с 7,50% до 8,00% годовых с "жестким" сигналом, но шансы увидеть +75-100 б.п. также есть", - указывает эксперт в комментарии.

Банк России может повысить ключевую ставку на 100 б.п. - до 8,5% годовых - на заседании 21 июля 2023 года, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Риторика ЦБ на июньском заседании указывала на то, что в июле регулятор будет выбирать между повышением ключевой ставки на 50 б.п. и 100 б.п. Инфляционные риски с тех пор усилились с учетом ослабления рубля и дальнейшего ускорения базовой инфляции. Мы ожидаем, что в этих условиях Банк России в пятницу, 21 июля, может повысить ставку сразу на 100 б.п. - до 8,5% годовых", - указывают эксперты в комментарии.

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются днем в четверг после сдержанного снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного данными о меньшем, чем ожидалось, сокращении нефтяных запасов в США.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,4% - до $79,77 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,32% - до $75,5 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей, тогда как аналитики ждали более выраженного сокращения, на 2,5 млн баррелей.

Участники рынка также оценивают темпы роста экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, и вероятность рецессии в США, где Федрезерв готовится к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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