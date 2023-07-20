"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг TSMC

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с прогнозной стоимостью $115 за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"20 июля сезон отчетностей за 2К23 для полупроводникового сектора отрыла TSMC. Несмотря на неплохие относительно ожиданий результаты, менеджмент эмитента не смог обрадовать инвесторов позитивным прогнозом. В частности, на фоне слабого спроса в Китае и продолжающегося глобального снижения покупательской активности компания теперь ожидает снижение продаж на 10% (г/г) при общей просадке мирового фаундри-сегмента на 15% г/г в 2023 году. В то же самое время прогноз отвечает обновленным расчетам WSTS, согласно которым глобальная отгрузка чипов снизится на 10,3% г/г в текущем году. Что касается прогноза TSMC на третий квартал, то валовая маржа ожидается в диапазоне 51,5-53,3%, операционная маржа - 38-40%, а выручка - $16,7-17,5 млрд, - отмечает аналитик Алексндр Ковалев. - TSMC по-прежнему остается одной из наиболее устойчивых компаний к проблемам в полупроводниковом секторе, и мы сохраняем рейтинг "покупать" по распискам с целевой ценой $115 и потенциалом 15%".

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