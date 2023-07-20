"Финам" повысил рейтинг акций Совкомфлота до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций "Совкомфлота" с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость указанных бумаг была повышена экспертами до 128,3 руб. на горизонте года, что предполагает потенциал роста 36% от текущего уровня.

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе цена акций эмитента обладает потенциалом для роста на фоне сохраняющейся высокой стоимости морского фрахта, стабильных объемов транспортировки грузов и ослабления рубля. Благоприятная рыночная конъюнктура и впечатляющие темпы роста финансовых показателей в 1К23 позволяют улучшить прогноз по прибыли и дивидендным выплатам за текущий год", - указывает аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева.

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

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