SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, включив из него "Россети Центр", Globaltrans и "Артген биотех", отмечается в комментарии инвестбанка.

Таким образом, в подборку вошли ГК "Самолет", "Черкизово", "ТМК", "Сегежа Групп", "Белуга Групп", Etalon, "Россети Центр", Globaltrans и "Артген биотех".

"Мы внесли в подборку три изменения. Возвращаем акции "Артген биотех" (ранее "ИСКЧ"). Эмитент в апреле провел IPO компании Genetico, а в июле заявил, что готов направлять на дивиденды 40-60% чистой прибыли. Добавляем акции "Россети Центр". Согласно бизнес-плану компании, на горизонте пяти лет она может ежегодно обеспечивать двузначную дивидендную доходность, которая может оказаться самой высокой в секторе. Кроме того, котировки компании выросли намного меньше, чем у аналогов в секторе. Также включаем бумаги Globaltrans. На наш взгляд, высокие ставки на полувагоны и рост ставок на цистерны обеспечат компании высокие финансовые результаты в 2023 году. Котировки эмитента также могут вырасти в случае прогресса в процессе редомициляции", - указывают эксперты.

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