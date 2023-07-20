"Финам" открыл торговую идею "покупать акции iShares Semiconductor ETF с целью $597 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: $511,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Большинство компаний ожидает восстановления продаж в июле-декабре, а прогнозы аналитиков на III и IV кварталы по EPS компаний из состава фонда предполагают медианный рост на 6% и 4% в квартальном выражении соответственно. Рост потребности в вычислительной мощности, развитие искусственного интеллекта, 5G и другие тренды обеспечивают отрасли долгосрочные перспективы роста", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $511,5 риск на портфель составит 0,5%", - указывают в "Финаме".

iShares Semiconductor ETF - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс ICE Semiconductor Index (TR), который в свою очередь включает акции производителей полупроводников и оборудования для их выпуска. В состав портфеля ETF входят 30 акций производителей чипов и полупроводникового оборудования из США, Франции, Тайваня и Нидерландов.

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