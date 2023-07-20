"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ММК с целью 60 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целью 60 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,7%, стоп-приказ: 47 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"ММК" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии в России. Компания опубликовала хорошие операционные результаты за II квартал и I полугодие 2023 года. Во II квартале выплавка стали увеличилась на 13% в квартальном выражении (до 3,5 млн тонн), выплавка чугуна на 9,6% в квартальном выражении. Продажи металлопродукции выросли на 11% в квартальном выражении (до 3,1 млн тонн). Ожидаем публикацию хороших данных в отчетности по МСФО, которые могут стать новым драйвером для продолжения роста котировок бумаг эмитента", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 60 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 47 руб. риск на портфель составит 0,62%", - указывают в "Финаме".

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