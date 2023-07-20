Рынок акций РФ утром продолжил коррекцию вниз, индекс МосБиржи ушел ниже 2930п во главе с Polymetal

Москва. 20 июля. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил коррекционное снижение в рамках фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и укрепления рубля в преддверии пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Индекс МосБиржи откатился ниже 2930 пунктов во главе с бумагами Polymetal.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2926,79 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1011,14 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,5%.

Доллар просел до 91,17 рубля (-0,23 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-4,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -1,2% "префы"), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,1%), OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ фаза трендового роста может временно приостановиться - уровень 3000 пунктов по индексу МосБиржи является сильным сопротивлением, которое с первого раза пройти будет сложно. При этом на рынке сформировались признаки перегретости, поэтому в краткосрочной перспективе весьма вероятен переход в формат временной консолидации либо умеренной коррекции. На американском рынке монетарное послабление оценивается инвесторами положительно, поэтому основные индексы вероятно продолжат повышательный тренд.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг нейтральный. Китай продолжает держать всех в напряжении, не объявляя о конкретных экономических стимулах. Статистика в США продолжает улучшаться, что может вынудить ФРС прекратить повышение ставки. Внешний фон не дает четких ориентиров для российских акций, поэтому можно ожидать консолидации на российском рынке.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в четверг ожидается боковое движение индекса МосБиржи, причем вполне допускается небольшой "минус" по итогам дня. "Вчерашний откат произошел на сниженных объемах торгов, что говорит о нежелании инвесторов активно закрывать позиции. Поддержкой продолжают выступать слабый рубль и стабильная ситуация на рынке нефти. Вполне вероятно, что российский рынок продолжит быть под небольшим давлением до конца недели", - считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под сдержанным нисходящим давлением в рублевом сегменте из-за ухудшения настроений за рубежом с ближайшей поддержкой 2905 пунктов по индексу МосБиржи. Долларовый индекс РТС, в то же время, скорее всего получит сдержанный импульс к росту благодаря позитивной коррекции рубля. Западные фондовые площадки может ждать день фиксации прибыли из-за более слабых, нежели ожидалось, квартальных результатов Netflix, IBM и Tesla (SPB: TSLA). Цены на нефть при этом находятся в краткосрочной нерешительности ввиду перспективы увеличения предложения из Венесуэлы.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ пока не готов уйти в глубокую коррекцию.

"Настораживающим фактором является покупка отставших от роста рынка акций. В частности, лучший результат среди высоколиквидных акций продемонстрировали накануне бумаги "Норникеля", которые с осени прошлого года торговались в боковике, а сейчас пытаются закрепиться выше его верхней границы. Огромный спекулятивный спрос был на ряд малоликвидных акций энергетиков, также подросли акции МТС и "Ростелекома" (MOEX: RTKM), которые ранее многими рассматривались как защитные бумаги. Это говорит о том, что большинство инвесторов уже опасается покупать акции "широким фронтом", пытаясь найти на рынке точечные идеи. Однако и для полноценной коррекции рынок пока не созрел, для нее просто нет поводов", - считает эксперт.

"Нефть Brent не смогла удержаться выше $80 за баррель, однако взгляд на рынок сохраняется позитивный. Таким образом, внешний фон утром в четверг можно охарактеризовать как нейтральный. Соответственно, пока не ждем сильных движений индекса МосБиржи", - заключил Антонов.

В США в среду индексы акций выросли на 0,03-0,3% на статданных по рынку жилья США и квартальной отчетности крупных компаний. При этом индекс Dow Jones (+0,3%) вырос по итогам восьмой сессии подряд впервые почти за четыре года и закрылся на максимуме с апреля 2022 года.

Число новостроек в США в июне сократилось на 8% относительно предыдущего месяца и составило 1,434 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,48 млн с объявленного ранее майского уровня, согласно данным Trading Economics.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), растет Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE прибавляют 0,1-0,6%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Объем экспорта Японии в июне увеличился на 1,5% относительно того же месяца прошлого года - до 8,744 трлн иен ($63 млрд). Повышение показателя было отмечено по итогам 28-го месяца подряд. Японский импорт в прошлом месяце рухнул на 12,9% - до 8,701 трлн иен. Падение было отмечено третий месяц подряд и стало максимальным с сентября 2020 года.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение экспорта на 2,2%, сокращение импорта - на 11,3%.

Народный банк Китая (центробанк страны) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,55% годовых, на пять лет - 4,2% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.

Негативное влияние на рынок оказало падение котировок акций крупных технологических компаний США после окончания основных торгов в среду из-за разочаровавшей инвесторов квартальной отчетности.

На нефтяном рынке цены утром в четверг делают попытки стабилизации после сдержанного снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного данными о меньшем, чем ожидалось, сокращении нефтяных запасов в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $79,6 за баррель (+0,2% и -0,2% в среду), августовская цена WTI - $75,44 за баррель (+0,3% и -0,5% накануне).

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей, тогда как аналитики ждали более выраженного сокращения, на 2,5 млн баррелей. Между тем, резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 2,891 млн баррелей.

Участники рынка также оценивают темпы роста экономики Китая, крупнейшего импортера топлива в мире, и вероятность рецессии в США, где Федрезерв готовится к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-14,4%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (-12,4%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-8,7%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-8,6%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-6%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-5,8%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-5,8%).

Выросли акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+32,9%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+21,2%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+16,4%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+14,7%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+12,4% и +26,6% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+8,8%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+8,5%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+7,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 11,81 млрд рублей (из них 908,77 млн рублей пришлось на акции "Газпрома", 868,45 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 814,3 млн рублей на акции "Норникеля").