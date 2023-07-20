.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром продолжил коррекцию вниз, индекс МосБиржи ушел ниже 2930п во главе с Polymetal
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в июне составила 0,37%
Рост потребительских цен в июне составил 0,37% после повышения на 0,31% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 3,25% после 2,51% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июне на уровне 0,45%
 
Медиарейтинг банков за июнь 2023 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за июнь 2023 года. За отчетный период ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои...
 
Пилотный проект с цифровыми рублями на реальных клиентах запустят в августе
Банк России подтвердил намерения начать пилотный проект с цифровыми рублями на реальных клиентах в августе, планирует масштабировать его с 2025 года, сообщила вчера глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе совещания правительства. Совет Федерации в...
 
Госкомпании обяжут использовать ИИ при получении субсидий выше определенного уровня
Госкомпании обяжут внедрять продукты с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ) при получении государственных субсидий выше определенного уровня, заявил вчера глава Минэкономразвития Максим Решетников. "То есть компании, если...
 
20 июля 2023 года 11:35

Рынок акций РФ утром продолжил коррекцию вниз, индекс МосБиржи ушел ниже 2930п во главе с Polymetal

Москва. 20 июля. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил коррекционное снижение в рамках фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и укрепления рубля в преддверии пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Индекс МосБиржи откатился ниже 2930 пунктов во главе с бумагами Polymetal.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2926,79 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1011,14 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,5%.

Доллар просел до 91,17 рубля (-0,23 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-4,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -1,2% "префы"), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,1%), OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ фаза трендового роста может временно приостановиться - уровень 3000 пунктов по индексу МосБиржи является сильным сопротивлением, которое с первого раза пройти будет сложно. При этом на рынке сформировались признаки перегретости, поэтому в краткосрочной перспективе весьма вероятен переход в формат временной консолидации либо умеренной коррекции. На американском рынке монетарное послабление оценивается инвесторами положительно, поэтому основные индексы вероятно продолжат повышательный тренд.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг нейтральный. Китай продолжает держать всех в напряжении, не объявляя о конкретных экономических стимулах. Статистика в США продолжает улучшаться, что может вынудить ФРС прекратить повышение ставки. Внешний фон не дает четких ориентиров для российских акций, поэтому можно ожидать консолидации на российском рынке.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в четверг ожидается боковое движение индекса МосБиржи, причем вполне допускается небольшой "минус" по итогам дня. "Вчерашний откат произошел на сниженных объемах торгов, что говорит о нежелании инвесторов активно закрывать позиции. Поддержкой продолжают выступать слабый рубль и стабильная ситуация на рынке нефти. Вполне вероятно, что российский рынок продолжит быть под небольшим давлением до конца недели", - считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под сдержанным нисходящим давлением в рублевом сегменте из-за ухудшения настроений за рубежом с ближайшей поддержкой 2905 пунктов по индексу МосБиржи. Долларовый индекс РТС, в то же время, скорее всего получит сдержанный импульс к росту благодаря позитивной коррекции рубля. Западные фондовые площадки может ждать день фиксации прибыли из-за более слабых, нежели ожидалось, квартальных результатов Netflix, IBM и Tesla (SPB: TSLA). Цены на нефть при этом находятся в краткосрочной нерешительности ввиду перспективы увеличения предложения из Венесуэлы.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ пока не готов уйти в глубокую коррекцию.

"Настораживающим фактором является покупка отставших от роста рынка акций. В частности, лучший результат среди высоколиквидных акций продемонстрировали накануне бумаги "Норникеля", которые с осени прошлого года торговались в боковике, а сейчас пытаются закрепиться выше его верхней границы. Огромный спекулятивный спрос был на ряд малоликвидных акций энергетиков, также подросли акции МТС и "Ростелекома" (MOEX: RTKM), которые ранее многими рассматривались как защитные бумаги. Это говорит о том, что большинство инвесторов уже опасается покупать акции "широким фронтом", пытаясь найти на рынке точечные идеи. Однако и для полноценной коррекции рынок пока не созрел, для нее просто нет поводов", - считает эксперт.

"Нефть Brent не смогла удержаться выше $80 за баррель, однако взгляд на рынок сохраняется позитивный. Таким образом, внешний фон утром в четверг можно охарактеризовать как нейтральный. Соответственно, пока не ждем сильных движений индекса МосБиржи", - заключил Антонов.

В США в среду индексы акций выросли на 0,03-0,3% на статданных по рынку жилья США и квартальной отчетности крупных компаний. При этом индекс Dow Jones (+0,3%) вырос по итогам восьмой сессии подряд впервые почти за четыре года и закрылся на максимуме с апреля 2022 года.

Число новостроек в США в июне сократилось на 8% относительно предыдущего месяца и составило 1,434 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,48 млн с объявленного ранее майского уровня, согласно данным Trading Economics.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), растет Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE прибавляют 0,1-0,6%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Объем экспорта Японии в июне увеличился на 1,5% относительно того же месяца прошлого года - до 8,744 трлн иен ($63 млрд). Повышение показателя было отмечено по итогам 28-го месяца подряд. Японский импорт в прошлом месяце рухнул на 12,9% - до 8,701 трлн иен. Падение было отмечено третий месяц подряд и стало максимальным с сентября 2020 года.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение экспорта на 2,2%, сокращение импорта - на 11,3%.

Народный банк Китая (центробанк страны) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,55% годовых, на пять лет - 4,2% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.

Негативное влияние на рынок оказало падение котировок акций крупных технологических компаний США после окончания основных торгов в среду из-за разочаровавшей инвесторов квартальной отчетности.

На нефтяном рынке цены утром в четверг делают попытки стабилизации после сдержанного снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного данными о меньшем, чем ожидалось, сокращении нефтяных запасов в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $79,6 за баррель (+0,2% и -0,2% в среду), августовская цена WTI - $75,44 за баррель (+0,3% и -0,5% накануне).

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей, тогда как аналитики ждали более выраженного сокращения, на 2,5 млн баррелей. Между тем, резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 2,891 млн баррелей.

Участники рынка также оценивают темпы роста экономики Китая, крупнейшего импортера топлива в мире, и вероятность рецессии в США, где Федрезерв готовится к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-14,4%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (-12,4%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-8,7%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-8,6%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-6%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-5,8%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-5,8%).

Выросли акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+32,9%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+21,2%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+16,4%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+14,7%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+12,4% и +26,6% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+8,8%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+8,5%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+7,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 11,81 млрд рублей (из них 908,77 млн рублей пришлось на акции "Газпрома", 868,45 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 814,3 млн рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 июля 2023 года 19:39
Рубль существенно вырос к доллару и евро перед заседанием Банка России по ключевой ставке
Москва. 20 июля. Доллар США и евро упали на Московской бирже по итогам четверга, рубль вырос к бивалютной корзине в ожидании пятничного решения Банка России по ключевой ставке.    читать дальше
.
20 июля 2023 года 19:29
Рынок акций РФ снизился вторые торги подряд по индексу МосБиржи в рамках фиксации прибыли перед заседанием ЦБ РФ
Москва. 20 июля. Рынок акций РФ в четверг снизился вторые торги подряд по индексу МосБиржи в рамках фиксации прибыли игроками перед заседанием ЦБ РФ по ставке и на фоне смешанных сигналов с внешних площадок; индекс РТС смог подрасти за счет укрепления рубля. В аутсайдерах выступили бумаги Polymetal (-6,3%) и акции финансовых компаний.    читать дальше
.
20 июля 2023 года 19:11
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне заметного снижения UST
Москва. 20 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне падения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.    читать дальше
.
20 июля 2023 года 18:44
Цена акций Halliburton может уйти выше $40 в августе - Freedom Finance Global
Котировки акций Halliburton Co. могут превысить уровень $40 за штуку в августе 2023 года, считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев "Мы позитивно оцениваем результаты Halliburton за второй квартал текущего года и ожидаем положительной реакции рынка на отчетность компании. Тем...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 18:17
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг TSMC
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с прогнозной стоимостью $115 за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "20 июля сезон отчетностей за 2К23 для...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 17:48
"БКС МИ" рекомендует держать ADR HeadHunter
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать бумаги (ADR) HeadHunter на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. "Число вакансий на платформе HeadHunter во II квартале 2023 года продолжило расти высокими темпами (на 58% г/г), что вкупе с улучшающейся динамикой ВВП...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 17:27
"Финам" повысил рейтинг акций Совкомфлота до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций "Совкомфлота" с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость указанных бумаг была повышена экспертами до 128,3 руб. на горизонте года, что предполагает потенциал роста 36% от текущего уровня. "Мы...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 16:58
"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать акции Самолета с прогнозной ценой 4100 руб
"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать акции ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью 4100 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 20% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков. Эксперты отмечают следующие пять причин для вложений в бумаги эмитента: - Компания работает...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 16:31
"Финам" повысил рекомендацию для паев Aberdeen Standard Physical Platinum Shares до "покупать"
"Финам" повысил рекомендацию для паев ETF Aberdeen Standard Physical Platinum Shares с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для указанных бумаг была сохранена экспертами на уровне $107 за штуку. "Всемирный совет по инвестициям...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 16:11
SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, включив из него "Россети Центр", Globaltrans и "Артген биотех", отмечается в комментарии инвестбанка. Таким образом, в подборку вошли ГК "Самолет", "Черкизово", "ТМК", "Сегежа Групп",...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 15:30
Рубль днем уверенно дорожает к доллару и евро в ожидании решения Банка России по ключевой ставке
Москва. 20 июля. Доллар США и евро падают на Московской бирже днем в четверг, рубль дорожает к бивалютной корзине в ожидании пятничного решения Банка России по ключевой ставке.    читать дальше
.
20 июля 2023 года 15:26
Freedom Finance Global сохраняет нейтральную оценку акций Goldman Sachs
Freedom Finance Global сохраняет нейтральную оценку акций Goldman Sachs Group с прогнозной стоимостью на уровне $365 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Ожидаем восстановления показателей прибыли Goldman Sachs в последующие кварталы после единоразовых списаний. Впрочем, до...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции iShares Semiconductor ETF с целью $597
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции iShares Semiconductor ETF с целью $597 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: $511,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Большинство компаний ожидает...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 14:34
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Charles Schwab до $81
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций одного из крупнейших банков США Charles Schwab Corp. с $70 до $81 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами. "Эмитент 18 июля отчитался за...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 14:09
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ММК с целью 60 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целью 60 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,7%, стоп-приказ: 47 рублей, говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.