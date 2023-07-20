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Главная / Мнения аналитиков / ПСБ рекомендует держать акции "ВУШ Холдинг"
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20 июля 2023 года 10:40
ПСБ рекомендует держать акции "ВУШ Холдинг"
Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует держать акции ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh), сообщается в обзоре аналитиков. "ВУШ Холдинг" ожидает, что по итогам 6М23 показатель чистый долг/EBITDA будет на уровне менее 1,5; исходя из этого, согласно дивполитике компании, дивидендные выплаты могут составить 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 12 месяцев к 30 июня 2023 года. Как говорится в сообщении эмитента, прогноз показателя чистый долг/EBITDA сделан на основе проекта финансовой отчетности за 6М23, раскрыть которую планируется в августе. Дивидендная политика компании предусматривает, что минимальный целевой уровень дивидендных выплат зависит от показателя чистый долг/EBITDA на последнюю отчетную дату и определяется в процентах от чистой прибыли за предшествующие отчетной дате 12 месяцев, - указывают эксперты. - Оцениваем новость скорее как позитивную. Для "ВУШ Холдинг" 2022 год стал довольно успешным на фоне расширения парка компании и городов присутствия, а также смещения потребительских интересов в передвижении из-за санкций. По нашим оценкам, 6М23 стали менее удачными для компании, в том числе из-за позднего наступления "сезона". Мы считаем, что эмитент - это компания роста и будем пристально наблюдать за приближающейся отчетностью, акции рекомендуем держать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-WHOOSH-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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