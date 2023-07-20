Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика из США и Германии:

- Еженедельная статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США;

- Продажи на вторичном рынке жилья США в июне;

- Индекс цен производителей в Германии в июне.

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