.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в четверг не покажут яркой динамики
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в июне составила 0,37%
Рост потребительских цен в июне составил 0,37% после повышения на 0,31% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 3,25% после 2,51% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июне на уровне 0,45%
 
Медиарейтинг банков за июнь 2023 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за июнь 2023 года. За отчетный период ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои...
 
Пилотный проект с цифровыми рублями на реальных клиентах запустят в августе
Банк России подтвердил намерения начать пилотный проект с цифровыми рублями на реальных клиентах в августе, планирует масштабировать его с 2025 года, сообщила вчера глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе совещания правительства. Совет Федерации в...
 
Госкомпании обяжут использовать ИИ при получении субсидий выше определенного уровня
Госкомпании обяжут внедрять продукты с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ) при получении государственных субсидий выше определенного уровня, заявил вчера глава Минэкономразвития Максим Решетников. "То есть компании, если...
 
20 июля 2023 года 09:48

Цены рублевых корпбондов в четверг не покажут яркой динамики

Москва. 20 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг не покажут ярко выраженной динамики на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала, а также низкой активности игроков в преддверии пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США в среду индексы акций выросли на 0,03-0,3% на статданных по рынку жилья США и квартальной отчетности крупных компаний. При этом индекс Dow Jones (+0,3%) вырос по итогам восьмой сессии подряд впервые почти за четыре года и закрылся на максимуме с апреля 2022 года.

Число новостроек в США в июне сократилось на 8% относительно предыдущего месяца и составило 1,434 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,48 млн с объявленного ранее майского уровня, согласно данным Trading Economics.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Объем экспорта Японии в июне увеличился на 1,5% относительно того же месяца прошлого года - до 8,744 трлн иен ($63 млрд). Повышение показателя было отмечено по итогам 28-го месяца подряд. Японский импорт в прошлом месяце рухнул на 12,9% - до 8,701 трлн иен. Падение было отмечено третий месяц подряд и стало максимальным с сентября 2020 года.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение экспорта на 2,2%, сокращение импорта - на 11,3%.

Народный банк Китая (центробанк страны) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,55% годовых, на пять лет - 4,2% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.

Негативное влияние на рынок оказало падение котировок акций крупных технологических компаний США после окончания основных торгов в среду из-за разочаровавшей инвесторов квартальной отчетности.

На нефтяном рынке цены утром в четверг делают попытки стабилизации после сдержанного снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного данными о меньшем, чем ожидалось, сокращении нефтяных запасов в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:35 МСК составила $79,41 за баррель (-0,1% и -0,2% в среду), августовская цена WTI - $75,26 за баррель (+0,01% и -0,5% накануне).

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей, тогда как аналитики ждали более выраженного сокращения, на 2,5 млн баррелей. Между тем, резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 2,891 млн баррелей.

Участники рынка также оценивают темпы роста экономики Китая, крупнейшего импортера топлива в мире, и вероятность рецессии в США, где Федрезерв готовится к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 19 июля осталась на уровне вторника и ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,534 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,807 млрд рублей. При этом цены выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренную негативную динамику на фоне ослабления рубля.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,05% и составил 109,31 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, составив 865,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Самолет ГК-БО-П12" (-0,66%), "Почта России-БО-002P-03" (-0,48%), "Новотранс ХК-001Р-03" (-0,45%) и "РЖД 001P-05R" (-0,33%), а в лидерах роста - облигации "СистемаАФК-1Р-09" (+0,85%), "ЕвразХолдинг Фин-002P-01R" (+0,21%) и "НорНикель-БО-001P-02" (MOEX: GMKN) (+0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Автобан-финанс" планирует собрать 20 июля заявки на выпуск 5-летних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 10,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 10,92% годовых. Купоны квартальные. Ставки 2-8-го купонов будут равны ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года, а также поручительство от АО "ДСК "Автобан", публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "Автобан", публичная безотзывная оферта от АО "Автобан-Финанс" на выкуп облигаций в случае нарушения сроков раскрытия отчетности по МСФО АО "ИСК "Автобан". Техразмещение запланировано на 25 июля.

АО "Управляющая компания "ОРГ" 21 июля начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн руб. Датой окончания размещения станет 182-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Компания установила ставки 1-36-го купонов на уровне 16,50% годовых. Предусмотрено предоставление обеспечения со стороны поручителя ООО "Ойл Ресурс Групп".

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 41-го купона облигаций 26-й и 27-й серий в размере 4,25% годовых. Компания разместила инфраструктурные бонды 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд руб. в августе 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1 процентный пункт. По облигациям объявлена 34-летняя оферта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 июля 2023 года 19:39
Рубль существенно вырос к доллару и евро перед заседанием Банка России по ключевой ставке
Москва. 20 июля. Доллар США и евро упали на Московской бирже по итогам четверга, рубль вырос к бивалютной корзине в ожидании пятничного решения Банка России по ключевой ставке.    читать дальше
.
20 июля 2023 года 19:29
Рынок акций РФ снизился вторые торги подряд по индексу МосБиржи в рамках фиксации прибыли перед заседанием ЦБ РФ
Москва. 20 июля. Рынок акций РФ в четверг снизился вторые торги подряд по индексу МосБиржи в рамках фиксации прибыли игроками перед заседанием ЦБ РФ по ставке и на фоне смешанных сигналов с внешних площадок; индекс РТС смог подрасти за счет укрепления рубля. В аутсайдерах выступили бумаги Polymetal (-6,3%) и акции финансовых компаний.    читать дальше
.
20 июля 2023 года 19:11
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне заметного снижения UST
Москва. 20 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне падения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.    читать дальше
.
20 июля 2023 года 18:44
Цена акций Halliburton может уйти выше $40 в августе - Freedom Finance Global
Котировки акций Halliburton Co. могут превысить уровень $40 за штуку в августе 2023 года, считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев "Мы позитивно оцениваем результаты Halliburton за второй квартал текущего года и ожидаем положительной реакции рынка на отчетность компании. Тем...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 18:17
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг TSMC
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с прогнозной стоимостью $115 за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "20 июля сезон отчетностей за 2К23 для...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 17:48
"БКС МИ" рекомендует держать ADR HeadHunter
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать бумаги (ADR) HeadHunter на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. "Число вакансий на платформе HeadHunter во II квартале 2023 года продолжило расти высокими темпами (на 58% г/г), что вкупе с улучшающейся динамикой ВВП...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 17:27
"Финам" повысил рейтинг акций Совкомфлота до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций "Совкомфлота" с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость указанных бумаг была повышена экспертами до 128,3 руб. на горизонте года, что предполагает потенциал роста 36% от текущего уровня. "Мы...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 16:58
"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать акции Самолета с прогнозной ценой 4100 руб
"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать акции ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью 4100 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 20% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков. Эксперты отмечают следующие пять причин для вложений в бумаги эмитента: - Компания работает...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 16:31
"Финам" повысил рекомендацию для паев Aberdeen Standard Physical Platinum Shares до "покупать"
"Финам" повысил рекомендацию для паев ETF Aberdeen Standard Physical Platinum Shares с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для указанных бумаг была сохранена экспертами на уровне $107 за штуку. "Всемирный совет по инвестициям...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 16:11
SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, включив из него "Россети Центр", Globaltrans и "Артген биотех", отмечается в комментарии инвестбанка. Таким образом, в подборку вошли ГК "Самолет", "Черкизово", "ТМК", "Сегежа Групп",...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 15:30
Рубль днем уверенно дорожает к доллару и евро в ожидании решения Банка России по ключевой ставке
Москва. 20 июля. Доллар США и евро падают на Московской бирже днем в четверг, рубль дорожает к бивалютной корзине в ожидании пятничного решения Банка России по ключевой ставке.    читать дальше
.
20 июля 2023 года 15:26
Freedom Finance Global сохраняет нейтральную оценку акций Goldman Sachs
Freedom Finance Global сохраняет нейтральную оценку акций Goldman Sachs Group с прогнозной стоимостью на уровне $365 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Ожидаем восстановления показателей прибыли Goldman Sachs в последующие кварталы после единоразовых списаний. Впрочем, до...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции iShares Semiconductor ETF с целью $597
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции iShares Semiconductor ETF с целью $597 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: $511,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Большинство компаний ожидает...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 14:34
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Charles Schwab до $81
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций одного из крупнейших банков США Charles Schwab Corp. с $70 до $81 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами. "Эмитент 18 июля отчитался за...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 14:09
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ММК с целью 60 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целью 60 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,7%, стоп-приказ: 47 рублей, говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.