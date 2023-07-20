Цены рублевых корпбондов в четверг не покажут яркой динамики

Москва. 20 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг не покажут ярко выраженной динамики на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала, а также низкой активности игроков в преддверии пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США в среду индексы акций выросли на 0,03-0,3% на статданных по рынку жилья США и квартальной отчетности крупных компаний. При этом индекс Dow Jones (+0,3%) вырос по итогам восьмой сессии подряд впервые почти за четыре года и закрылся на максимуме с апреля 2022 года.

Число новостроек в США в июне сократилось на 8% относительно предыдущего месяца и составило 1,434 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,48 млн с объявленного ранее майского уровня, согласно данным Trading Economics.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Объем экспорта Японии в июне увеличился на 1,5% относительно того же месяца прошлого года - до 8,744 трлн иен ($63 млрд). Повышение показателя было отмечено по итогам 28-го месяца подряд. Японский импорт в прошлом месяце рухнул на 12,9% - до 8,701 трлн иен. Падение было отмечено третий месяц подряд и стало максимальным с сентября 2020 года.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение экспорта на 2,2%, сокращение импорта - на 11,3%.

Народный банк Китая (центробанк страны) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,55% годовых, на пять лет - 4,2% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.

Негативное влияние на рынок оказало падение котировок акций крупных технологических компаний США после окончания основных торгов в среду из-за разочаровавшей инвесторов квартальной отчетности.

На нефтяном рынке цены утром в четверг делают попытки стабилизации после сдержанного снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного данными о меньшем, чем ожидалось, сокращении нефтяных запасов в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:35 МСК составила $79,41 за баррель (-0,1% и -0,2% в среду), августовская цена WTI - $75,26 за баррель (+0,01% и -0,5% накануне).

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей, тогда как аналитики ждали более выраженного сокращения, на 2,5 млн баррелей. Между тем, резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 2,891 млн баррелей.

Участники рынка также оценивают темпы роста экономики Китая, крупнейшего импортера топлива в мире, и вероятность рецессии в США, где Федрезерв готовится к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 19 июля осталась на уровне вторника и ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,534 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,807 млрд рублей. При этом цены выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренную негативную динамику на фоне ослабления рубля.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,05% и составил 109,31 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, составив 865,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Самолет ГК-БО-П12" (-0,66%), "Почта России-БО-002P-03" (-0,48%), "Новотранс ХК-001Р-03" (-0,45%) и "РЖД 001P-05R" (-0,33%), а в лидерах роста - облигации "СистемаАФК-1Р-09" (+0,85%), "ЕвразХолдинг Фин-002P-01R" (+0,21%) и "НорНикель-БО-001P-02" (MOEX: GMKN) (+0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Автобан-финанс" планирует собрать 20 июля заявки на выпуск 5-летних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 10,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 10,92% годовых. Купоны квартальные. Ставки 2-8-го купонов будут равны ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года, а также поручительство от АО "ДСК "Автобан", публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "Автобан", публичная безотзывная оферта от АО "Автобан-Финанс" на выкуп облигаций в случае нарушения сроков раскрытия отчетности по МСФО АО "ИСК "Автобан". Техразмещение запланировано на 25 июля.

АО "Управляющая компания "ОРГ" 21 июля начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн руб. Датой окончания размещения станет 182-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Компания установила ставки 1-36-го купонов на уровне 16,50% годовых. Предусмотрено предоставление обеспечения со стороны поручителя ООО "Ойл Ресурс Групп".

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 41-го купона облигаций 26-й и 27-й серий в размере 4,25% годовых. Компания разместила инфраструктурные бонды 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд руб. в августе 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1 процентный пункт. По облигациям объявлена 34-летняя оферта.