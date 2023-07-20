Повышение ставки ЦБР до 8% в пятницу, 21 июля - базовый вариант - "Локо-Инвест"

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 50 б.п. (до 8% годовых) по итогам заседания в пятницу, 21 июля 2023 года, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Потребительские цены растут все сильнее, в том числе из-за ослабления рубля и стабильного спроса, и у ЦБ РФ есть хорошее оправдание для повышения ключевой ставки в июле. Но негатив от недельных цифр частично нивелируется данными от производителей - "минус" в обработке может говорить о чувствительности к колебаниям спроса. Поэтому базовым оставляем вариант +50 б.п. (с 7,50% до 8,00% годовых с "жестким" сигналом, но шансы увидеть +75-100 б.п. также есть", - указывает эксперт в комментарии.

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