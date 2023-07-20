Вероятно снижение торговой активности на рынке ОФЗ в четверг - ПСБ

Вероятно снижение торговой активности на рынке рублевых гособлигаций на торгах в четверг, актуальный диапазон доходности для 10-летних ОФЗ составляет 11-11,2% годовых, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Инфляция в РФ на 17 июля, по данным Росстата, ускорилась до 3,9% по сравнению с 3,6% на 10 июля. Повышение темпов роста потребительских цен соответствует ожиданиям и в ближайшее время будет способствовать сохранению понижательной динамики котировок ОФЗ с фиксированной ставкой купона, - отмечает эксперт. - В четверг ждем снижение торговой активности. Перед заседанием ЦБ РФ в пятницу инвесторы, скорее всего, предпочтут занять выжидательную позицию. Для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон доходности 11,0-11,2% годовых".

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