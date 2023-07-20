Рубль укрепляется к доллару и слабеет к юаню на старте торгов с учетом новых сигналов в преддверии заседания ЦБ

Москва. 20 июля. Доллар США слабеет, юань немного растет на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль укрепляется в ожидании заседания Банка России и с учетом новых сигналов, способных оказать влияние на действие регулятора.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,06 руб./$1 (-34 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 14,71 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 4 коп. - до 12,69 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов в преддверии очередного заседания ЦБ РФ отыграл значительную часть потерь к доллару в ходе предыдущей сессии. В фокусе внимания участников валютного рынка последние данные по инфляции и промпроизводству, которые позволяют сформировать ожидания действий регулятора.

В среду Росстат сообщил, что инфляция в РФ ускорилась и с 11 по 17 июля составила 0,18% после 0,14% с 4 по 10 июля, 0,13% с 27 июня по 3 июля. С начала месяца потребительские цены к 17 июля выросли на 0,38%, с начала года повышение цен к этой дате составило 3,15%.

Из данных за 17 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 июля ускорилась до 3,65% с 3,33% на 10 июля и с 3,25% на конец июня, если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 3,87% (с 3,59% на 10 июля), если высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

Инфляционный негатив несколько уравновешивает информация о стабилизации цен промпроизводителей. Цены производителей промышленных товаров в РФ, как сообщает Росстат, в июне 2023 года не изменились после роста на 3,7% в мае, на 2,4% в апреле, на 2,6% в марте и на 0,9% в феврале. Нулевая динамика цен промпроизводителей в июне 2023 года оказалась ниже ожиданий опрошенных "Интерфаксом" аналитиков, которые прогнозировали рост на 1,1%.

Ранее были раскрыты оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения. Как следует из опроса "инФОМ", инфляционные ожидания граждан в июле выросли до 11,1% с 10,2% в июне. После публикации этих данных некоторые аналитики предположили, что ЦБ может повысить ставку сразу на 100 б.п.

На заседании 9 июня совет директоров Банка России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, но ужесточил сигнал на фоне усиления проинфляционных рисков. Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ РФ в пятницу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 8,0% годовых, некоторые эксперты не исключают и более широкий шаг - вплоть до 100 б.п.

Нефтяные котировки утром в четверг предпринимают попытки роста после небольших потерь по итогам предыдущей сессии. Небольшим стимулом к росту цен на сырье стали данные о коммерческих запасах топлива в США, которые на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Товарные резервы бензина снизились на 1,07 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 13 тыс. баррелей.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывают ожидания, что Федеральная резервная система вскоре прекратит подъем процентных ставок.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,52 за баррель, что на 0,08% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $75,39 за баррель, что на 0,13% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг меняются без единой динамики: китайский CSI 300 снизился на 0,09%, японский Nikkei 225 опустился на 1,09%, гонконгский Hang Seng растет на 0,17%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,08%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,21%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,08%.

Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом сессию в среду на статданных по рынку жилья США и квартальной отчетности крупных компаний. При этом индекс Dow Jones вырос по итогам восьмой сессии подряд впервые почти за четыре года и закрылся на максимуме с апреля 2022 года.

Как сообщалось, число домов, строительство которых было начато в США в июне, сократилось на 8% относительно предыдущего месяца и составило 1,434 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в мае количество новостроек равнялось 1,559 млн, а не 1,631 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,48 млн с объявленного ранее майского уровня, согласно данным Trading Economics.

Недавний рост американского рынка акций позволяет предположить, что вскоре может наступить период консолидации, однако технические показатели по-прежнему остаются сильными, отметил Марк Ньютон из Fundstrat. По его словам, сигналы о дальнейшем движении рынка могут поступить в следующие 7-9 рабочих дней.