.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль укрепляется к доллару и слабеет к юаню на старте торгов с учетом новых сигналов в преддверии заседания ЦБ
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в июне составила 0,37%
Рост потребительских цен в июне составил 0,37% после повышения на 0,31% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 3,25% после 2,51% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июне на уровне 0,45%
 
Медиарейтинг банков за июнь 2023 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за июнь 2023 года. За отчетный период ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои...
 
Пилотный проект с цифровыми рублями на реальных клиентах запустят в августе
Банк России подтвердил намерения начать пилотный проект с цифровыми рублями на реальных клиентах в августе, планирует масштабировать его с 2025 года, сообщила вчера глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе совещания правительства. Совет Федерации в...
 
Госкомпании обяжут использовать ИИ при получении субсидий выше определенного уровня
Госкомпании обяжут внедрять продукты с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ) при получении государственных субсидий выше определенного уровня, заявил вчера глава Минэкономразвития Максим Решетников. "То есть компании, если...
 
20 июля 2023 года 09:00

Рубль укрепляется к доллару и слабеет к юаню на старте торгов с учетом новых сигналов в преддверии заседания ЦБ

Москва. 20 июля. Доллар США слабеет, юань немного растет на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль укрепляется в ожидании заседания Банка России и с учетом новых сигналов, способных оказать влияние на действие регулятора.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,06 руб./$1 (-34 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 14,71 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 4 коп. - до 12,69 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов в преддверии очередного заседания ЦБ РФ отыграл значительную часть потерь к доллару в ходе предыдущей сессии. В фокусе внимания участников валютного рынка последние данные по инфляции и промпроизводству, которые позволяют сформировать ожидания действий регулятора.

В среду Росстат сообщил, что инфляция в РФ ускорилась и с 11 по 17 июля составила 0,18% после 0,14% с 4 по 10 июля, 0,13% с 27 июня по 3 июля. С начала месяца потребительские цены к 17 июля выросли на 0,38%, с начала года повышение цен к этой дате составило 3,15%.

Из данных за 17 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 июля ускорилась до 3,65% с 3,33% на 10 июля и с 3,25% на конец июня, если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 3,87% (с 3,59% на 10 июля), если высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

Инфляционный негатив несколько уравновешивает информация о стабилизации цен промпроизводителей. Цены производителей промышленных товаров в РФ, как сообщает Росстат, в июне 2023 года не изменились после роста на 3,7% в мае, на 2,4% в апреле, на 2,6% в марте и на 0,9% в феврале. Нулевая динамика цен промпроизводителей в июне 2023 года оказалась ниже ожиданий опрошенных "Интерфаксом" аналитиков, которые прогнозировали рост на 1,1%.

Ранее были раскрыты оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения. Как следует из опроса "инФОМ", инфляционные ожидания граждан в июле выросли до 11,1% с 10,2% в июне. После публикации этих данных некоторые аналитики предположили, что ЦБ может повысить ставку сразу на 100 б.п.

На заседании 9 июня совет директоров Банка России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, но ужесточил сигнал на фоне усиления проинфляционных рисков. Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ РФ в пятницу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 8,0% годовых, некоторые эксперты не исключают и более широкий шаг - вплоть до 100 б.п.

Нефтяные котировки утром в четверг предпринимают попытки роста после небольших потерь по итогам предыдущей сессии. Небольшим стимулом к росту цен на сырье стали данные о коммерческих запасах топлива в США, которые на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Товарные резервы бензина снизились на 1,07 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 13 тыс. баррелей.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывают ожидания, что Федеральная резервная система вскоре прекратит подъем процентных ставок.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,52 за баррель, что на 0,08% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $75,39 за баррель, что на 0,13% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг меняются без единой динамики: китайский CSI 300 снизился на 0,09%, японский Nikkei 225 опустился на 1,09%, гонконгский Hang Seng растет на 0,17%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,08%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,21%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,08%.

Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом сессию в среду на статданных по рынку жилья США и квартальной отчетности крупных компаний. При этом индекс Dow Jones вырос по итогам восьмой сессии подряд впервые почти за четыре года и закрылся на максимуме с апреля 2022 года.

Как сообщалось, число домов, строительство которых было начато в США в июне, сократилось на 8% относительно предыдущего месяца и составило 1,434 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в мае количество новостроек равнялось 1,559 млн, а не 1,631 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,48 млн с объявленного ранее майского уровня, согласно данным Trading Economics.

Недавний рост американского рынка акций позволяет предположить, что вскоре может наступить период консолидации, однако технические показатели по-прежнему остаются сильными, отметил Марк Ньютон из Fundstrat. По его словам, сигналы о дальнейшем движении рынка могут поступить в следующие 7-9 рабочих дней.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 июля 2023 года 19:39
Рубль существенно вырос к доллару и евро перед заседанием Банка России по ключевой ставке
Москва. 20 июля. Доллар США и евро упали на Московской бирже по итогам четверга, рубль вырос к бивалютной корзине в ожидании пятничного решения Банка России по ключевой ставке.    читать дальше
.
20 июля 2023 года 19:29
Рынок акций РФ снизился вторые торги подряд по индексу МосБиржи в рамках фиксации прибыли перед заседанием ЦБ РФ
Москва. 20 июля. Рынок акций РФ в четверг снизился вторые торги подряд по индексу МосБиржи в рамках фиксации прибыли игроками перед заседанием ЦБ РФ по ставке и на фоне смешанных сигналов с внешних площадок; индекс РТС смог подрасти за счет укрепления рубля. В аутсайдерах выступили бумаги Polymetal (-6,3%) и акции финансовых компаний.    читать дальше
.
20 июля 2023 года 19:11
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне заметного снижения UST
Москва. 20 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне падения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.    читать дальше
.
20 июля 2023 года 18:44
Цена акций Halliburton может уйти выше $40 в августе - Freedom Finance Global
Котировки акций Halliburton Co. могут превысить уровень $40 за штуку в августе 2023 года, считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев "Мы позитивно оцениваем результаты Halliburton за второй квартал текущего года и ожидаем положительной реакции рынка на отчетность компании. Тем...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 18:17
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг TSMC
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с прогнозной стоимостью $115 за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "20 июля сезон отчетностей за 2К23 для...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 17:48
"БКС МИ" рекомендует держать ADR HeadHunter
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать бумаги (ADR) HeadHunter на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. "Число вакансий на платформе HeadHunter во II квартале 2023 года продолжило расти высокими темпами (на 58% г/г), что вкупе с улучшающейся динамикой ВВП...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 17:27
"Финам" повысил рейтинг акций Совкомфлота до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций "Совкомфлота" с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость указанных бумаг была повышена экспертами до 128,3 руб. на горизонте года, что предполагает потенциал роста 36% от текущего уровня. "Мы...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 16:58
"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать акции Самолета с прогнозной ценой 4100 руб
"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать акции ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью 4100 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 20% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков. Эксперты отмечают следующие пять причин для вложений в бумаги эмитента: - Компания работает...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 16:31
"Финам" повысил рекомендацию для паев Aberdeen Standard Physical Platinum Shares до "покупать"
"Финам" повысил рекомендацию для паев ETF Aberdeen Standard Physical Platinum Shares с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для указанных бумаг была сохранена экспертами на уровне $107 за штуку. "Всемирный совет по инвестициям...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 16:11
SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, включив из него "Россети Центр", Globaltrans и "Артген биотех", отмечается в комментарии инвестбанка. Таким образом, в подборку вошли ГК "Самолет", "Черкизово", "ТМК", "Сегежа Групп",...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 15:30
Рубль днем уверенно дорожает к доллару и евро в ожидании решения Банка России по ключевой ставке
Москва. 20 июля. Доллар США и евро падают на Московской бирже днем в четверг, рубль дорожает к бивалютной корзине в ожидании пятничного решения Банка России по ключевой ставке.    читать дальше
.
20 июля 2023 года 15:26
Freedom Finance Global сохраняет нейтральную оценку акций Goldman Sachs
Freedom Finance Global сохраняет нейтральную оценку акций Goldman Sachs Group с прогнозной стоимостью на уровне $365 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Ожидаем восстановления показателей прибыли Goldman Sachs в последующие кварталы после единоразовых списаний. Впрочем, до...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции iShares Semiconductor ETF с целью $597
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции iShares Semiconductor ETF с целью $597 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: $511,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Большинство компаний ожидает...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 14:34
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Charles Schwab до $81
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций одного из крупнейших банков США Charles Schwab Corp. с $70 до $81 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами. "Эмитент 18 июля отчитался за...    читать дальше
.
20 июля 2023 года 14:09
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ММК с целью 60 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целью 60 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,7%, стоп-приказ: 47 рублей, говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.