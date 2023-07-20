Индексу Мосбиржи нужны новые драйверы для роста и закрепления выше 3000п - БКС Экспресс

Индексу Мосбиржи нужны новые драйверы для ускорения роста и закрепления выше уровня в 3000 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Снижение индекса Мосбиржи в среду не сопровождалось массовыми распродажами, как это часто бывает сразу после достижения пиковых значений по рынку. Несмотря на накопленную за последние недели перекупленность, запроса на фиксацию прибыли у участников рынка нет. И это отчасти справедливо, учитывая относительно стабильный фон. Отмечу сохранение ряда тревожных сигналов, указывающих на то, что фаза трендового роста может временно приостановиться. Помимо технических факторов с достижением индексом Мосбиржи рубежа в 3000 пунктов, мы видим сильную дивергенцию рынка акций и облигаций. Доходности бондов растут два месяца, что негативно для акций. Также отмечаем, что начали "выстреливать" без каких-либо причин ранее отстающие бумаги, выросла волатильность в "третьем эшелоне". Несколько сессий подряд индекс "голубых фишек" проигрывает индексу акций компаний средней и малой капитализации. Все это - признаки перегретости рынка и необходимости перехода в формат временной консолидации либо умеренной коррекции, - пишет аналитик в обзоре. - По индексу Мосбиржи уровень 3000 пунктов выступает ближайшим рубежом сопротивления, о котором, кстати, говорят многие. Общий тренд растущий, но в рамках него допустимы остановки. Несмотря на в целом положительный долгосрочный взгляд по рынку акций, конкретно сейчас для ускорения роста с закреплением выше 3000 пунктов требуются дополнительные драйверы. В частности, им может быть возобновление роста нефтяных цен".

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