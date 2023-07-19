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19 июля 2023 года 19:35

Рубль в среду упал к доллару и евро в ожидании ключевых событий недели

Москва. 19 июля. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам среды, рубль подешевел к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели.

Курс доллара США составил 91,4 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 49,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,6 руб./EUR1, подорожав на 65,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 56,73 копейки - до 96,44 руб. Курс китайского юаня поднялся на 2 копейки - до 12,65 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро по итогам среды на фоне ожидания итогов ближайших заседаний ведущих мировых центробанков, которые состоятся до конца месяца. Кроме того, участники рынка анализировали свежие данные Федеральной таможенной службы (ФТС) о внешнеторговом балансе РФ за первое полугодие 2023 года и заявление врио главы ФТС Руслана Давыдова о восстановлении показателей импорта.

Внешнеторговый оборот РФ в первом полугодии 2023 года вырос на 3% по сравнению с докризисным первым полугодием 2019 года, хороший рост демонстрирует импорт, заявил Давыдов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"За I полугодие этого года у нас товарооборот вырос по сравнению с докризисным доковидным 2019 годом на 3%. Растет очень хорошими темпами импорт, это отражается в структуре таможенных платежей - у нас 77% в структуре таможенных платежей за I полугодие составляют именно импортные платежи", - сказал он.

Как сообщалось, по данным ФТС, внешнеторговый оборот РФ составил в январе-июне 2019 года $320,8 млрд.

Давыдов также заявил, что "можно констатировать, что глобальный разворот нашей торговли на Восток и на Юг уже состоялся".

В пятницу, 21 июля, заседание по ключевой ставке проведет Банк России, по его итогам пройдет пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. На следующей неделе пройдут заседания Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Трейдеры надеются, что Федрезерв близится к тому, чтобы прекратить подъем ставок на фоне более сильного, чем ожидалось, замедления инфляции в Штатах.

Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные о росте инфляционных ожиданий населения. Как следует из опроса "инФОМ", опубликованного на сайте ЦБ, инфляционные ожидания граждан в июле выросли с 10,2% до 11,1%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Банк России учитывает при принятии решения по ставке. Банк России в 2021 году решил публиковать сведения о динамике инфляционных ожиданий по мере поступления данных, даже если это выпадает на "неделю тишины".

Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки в ближайшую пятницу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 8,0% годовых. Некоторые эксперты допускают и больший шаг ее повышения - на 75-100 б.п.

ЦБ в июне в шестой раз подряд оставил ключевую ставку неизменной - на уровне 7,5%.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, одним из основных событий этой недели, способным оказать влияние на динамику валютных курсов, может стать заседание Банка России в пятницу. "Рыночный консенсус предполагает, что регулятор повысит ставку на 50 б.п., до 8%, однако на фоне самого быстрого по темпам с августа прошлого года увеличения инфляционных ожиданий в июле - с 10,2% до 11,1%, а также заметного удешевления рубля в июне и июле нельзя исключать и более жестких действий регулятора. Если интрига относительно решения Банка России все же сохраняется, то ожидания рынка относительно итогов июльского заседания ФРС на следующей неделе более однозначны. Судя по динамике фьючерсов, участники рынка почти на 100% уверены в том, что американский регулятор повысит процентную ставку еще на 25 б.п. до диапазона 5,25-5,5%. Если инфляция в США, как и в июне, продолжит демонстрировать тенденцию к снижению, это повышение ставки вполне может стать последним в текущем цикле ужесточения политики ФРС", - говорит Беспалов.

Рубль может начать процесс укрепления по отношению к доллару США в случае ужесточения Банком России денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам заседания в пятницу, 21 июля 2023 года, говорится в комментарии эксперта "БКС Экспресс" Михаила Зельцера.

"Впереди у рубля есть важный момент - в пятницу состоится заседание ЦБ РФ, на котором ключевая ставка точно будет повышена. Эксперты сходятся во мнении, что на 50 б.п., но нельзя исключать и более активной позиции регулятора в эпоху разгона инфляции и скачка инфляционных ожиданий населения. При этом фактор ослабления рубля на 30% с начала 2023 года будет играть значительную роль при принятии монетарного решения, поскольку эффект импортируемой инфляции угрожает уже ценовой стабильности в экономике. В общем ужесточение ДКП может сыграть за нацвалюту, и рубль способен начать процесс укрепления. Еще до осени курс пары "доллар-рубль" (расчеты "завтра") способен снизиться в диапазон 85-83,5 руб./$1. А за долларом проследуют и все остальные мировые резервные валюты, правда, у каждой будет свой темп ослабления", - пишет аналитик.

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 0,25-0,5% по итогам заседания 21 июля 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиции".

"Годовая инфляция в России остается на непривычно низких для июня уровнях в 3,2%, однако резкое ослабление курса рубля и рост потребления, кажется, не оставляют регулятору выбора. Вероятно, ЦБ РФ перейдет от удержания к повышению ключевой ставки уже в ближайшую пятницу, 21 июля. Мы ожидаем повышение ставки в диапазоне 0,25-0,5%, а дальнейшие действия центробанка будут во многом определяться динамикой рубля", - пишут эксперты.

Рост цен на нефть усилился вечером в среду, инвесторы оценивают данные о запасах топлива в США.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,58% - до $80,08 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,34% - до $76 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Товарные резервы бензина снизились на 1,07 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 13 тыс. баррелей.

Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Между тем резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 2,891 млн баррелей.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывают ожидания, что Федеральная резервная система вскоре прекратит подъем процентных ставок.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 июля на 51,4 копейки, до 91,2046 руб./$1, и увеличил курс евро на 41,7 копейки, до 102,4441 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду повысился на 49,16 копейки по отношению ко вторнику и составил 91,2104 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 47,54 копейки и составил 91,1983 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 096,379 млн, из которых $415,754 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $680,625 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 47,05 копейки, до 102,4717 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 37,59 копейки, до 102,4184 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR415,484 млн, из которых EUR120,589 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR294,895 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" упала во вторник на 31 базисный пункт - до 7,78% годовых. Срочные версии RUONIA на 1, 3 и 6 месяцев поднялись на 1 базисный пункт - до 7,43%, 7,35% и 7,38% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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