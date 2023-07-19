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19 июля 2023 года 19:26

Рынок акций РФ в среду откатился от нового годового пика индекса МосБиржи, лидировали в откате "префы" Транснефти после отсечки

Москва. 19 июля. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз в рамках локальной фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, индекс МосБиржи после утреннего обновления максимума с февраля 2022 года откатился в район 2940 пунктов во главе с упавшими после отсечки годовых дивидендов "префами" "Транснефти" (-10,2%). Лучше рынка из состава индекса выглядели расписки X5 Retail (+5,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2943,43 пункта (-0,4%, максимум сессии - 2966,72 пункта), индекс РТС - 1015,13 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 91,34 рубля (+0,44 рубля).

В среду на Мосбирже без годовых дивидендов первый день торговались акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4% и -0,3% "префы"; выплаты 0,8 рубля на каждый вид акций) и "префы" "Транснефти" (-10,2%, до 126,0 тыс. рублей; выплаты 16665,2 рубля).

Также подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,6%), акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,1%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, преградой для продолжения роста рынка акций РФ остается рубеж 3000 пунктов по индексу МосБиржи. В среду рынок акций скорректировался после продолжительного роста.

Все акции компаний с наибольшей рыночной капитализацией оказались в "минусе" (Сбербанк, "Роснефть", "Газпром", "ЛУКОЙЛ"). Во многом это связано с фиксацией части прибыли инвесторами, не дожидаясь достижения целевых уровней, прогнозированных аналитиками, считает эксперт.

Ситуация на глобальных рынках не могла помешать продолжению роста. Нефть также прибавила в цене, Brent отыграла $80 за баррель. Прогноз на 20 июля по индексу МосБиржи - 2940-2955 пунктов, полагает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, индекс МосБиржи в среду отступил от годового максимума в рамках коррекции после трех дней непрерывного роста. Тем не менее, он остается в рамках восходящего среднесрочного тренда, сохраняя импульс роста в сторону 3000 пунктов.

"Важных корпоративных новостей в среду не было, но внешний фон располагал к росту - подорожала нефть, подросли глобальные рынки. Не исключено, что текущая коррекция связана с локальной фиксацией прибыли на фоне относительной безыдейности на рынке. Наилучшую динамику показали электроэнергетический и потребительский секторы", - констатирует эксперт.

На рынке облигаций сохраняются продажи на фоне потенциального повышения процентной ставки Банком России, ускорения инфляции и усиления проинфляционных рисков. ЦБ РФ на заседании в пятницу, вероятно, повысит ключевую ставку в пределах 50-100 б.п., считает Кирсанова.

В США позитивный импульс сохраняется на фоне сильного старта квартальных отчетностей, а также благоприятных ожиданий инвесторов относительно предстоящего заседания ФРС США, где регулятор, вероятно, сохранит базовую ставку без изменения. На нефтяном рынке отскок нефти вверх вечером приостановился после выхода данных Минэнерго США (снижение запасов оказалось меньше ожиданий), отмечает представитель УК "Первая".

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также полагает, что нисходящая динамика рынка укладывается в рамки коррекционного движения, которое отчасти объясняется закрытием дивидендных "гэпов" крупными российскими корпорациями. Давление на котировки оказали также ослабление рубля и напряженный геополитический фон.

В лидерах роста, как и днем ранее, были бумаги энергокомпании "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+12,6%), продолжающие отыгрывать покупками ожидание релиза успешных операционных результатов за первое полугодие. Прогноз для индекса МосБиржи на четверг - диапазон 2900-3000 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, расписки X5 Retail Group (1947,5 рубля) ускорили рост к середине сессии без очевидных фундаментальных сигналов и достигли пика с января 2022 года, немногим не дотянув до уровня 2000 руб. Во вторник ритейлер представил лучшие, нежели ожидалось, операционные результаты за II квартал, согласно которым чистая розничная выручка увеличилась на 19,2% г/г, а сопоставимые продажи выросли на 7,8% при росте среднего чека на 1,1% и трафика на 6,6%. В среду стало известно, что кипрская TMK Steel Holding, которой принадлежит контроль в ТМК, перерегистрировалась в российскую юрисдикцию, что поддержало акции ТМК.

"Российский рынок сохраняет основной настрой на рост благодаря корпоративным историям. На мировых биржах четверг начнется с решения Народного банка Китая по процентным ставкам для первоклассных заемщиков: некоторое смягчение политики в ожидании дополнительного стимулирования может поддержать настроения как в региональных акциях, так и в нефти", - считает Кожухова.

В среду на рынках Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi и китайский индекс Shanghai Composite не изменились, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), растут Европа (индексы CAC 40, FTSE прибавляют 0,1-1,8%, DAX просел на 0,1%) и США (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,0,4-0,5%).

Азиатский банк развития (АБР) сохранил прогноз экономического роста в странах с развивающейся экономикой в 2023 году на уровне 4,8%. Как говорится в сообщении АБР, ожидается дальнейшее замедление инфляции до допандемийного уровня на фоне снижения цен на энергоносители и продукты питания. Темпы роста потребительских цен составят в этом году 3,6% по сравнению с апрельским прогнозом в 4,2%. Между тем оценка инфляции на 2024 год повышена до 3,4% с ранее предполагавшихся 3,3%, а прогноз роста ВВП ухудшен до 4,7% с 4,8%.

После публикации в Китае слабых макроэкономических данных за второй квартал инвесторы ждут от правительства КНР шагов, направленных на поддержание экономического роста в стране, отмечает Trading Economics. При этом аналитики западных инвестиционных банков продолжают ухудшать прогнозы относительно темпов роста экономики Китая в 2023 году.

На нефтяном рынке вечером в среду цены замедлили рост после выхода статистики Минэнерго США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $80,25 за баррель (+0,8% и +1,4% накануне), августовская цена WTI - $76,19 за баррель (+0,6% и +2,2% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 2,5 млн), запасы бензина снизились на 1,07 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5 млн), резервы дистиллятов увеличились на 13 тыс. баррелей (ожидался рост на 1 млн).

Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 2,891 млн баррелей. Поддержку нефтяным котировкам также оказывают ожидания, что Федеральная резервная система вскоре прекратит подъем процентных ставок.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-15,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-9,3% и -8,2% "префы"), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-5,4% и -2,4% "префы").

Выросли акции ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+39,9%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+27,8%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+24,8% и +4,9% "префы"), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+20,1%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+15,4%), "ТГК-1" (+12,6%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+9%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+9%).

ПАО "ТГК-1" планирует 21 июля опубликовать результаты операционной деятельности за II квартал 2023 года.

Акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+5,5%) в среду подскочили к уровням конца июня на новостях, что кипрская TMK Steel Holding, которой принадлежит контроль в ТМК, перерегистрирована в российскую юрисдикцию (в специальный административный район на о.Русский).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,86 млрд рублей (из них 6,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,35 млрд рублей на "префы" "Транснефти" и 4,95 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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