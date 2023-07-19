Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне умеренного роста UST

Москва. 19 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне умеренного роста цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году опустились в цене на 27,1 базисного пункта - до 67,16% от номинала (их доходность увеличилась на 4,3 базисного пункта и составила 9,45% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 74,5 базисного пункта - до 69,77% от номинала (доходность упала на 10,4 базисного пункта - до 8,84% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 8,4 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ, с погашением в 2047 году, опустился на 0,7 базисного пункта, подешевев до 42,08% от номинала (его доходность поднялась на 0,6 базисного пункта и составила 12,77% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году упали в цене за день на 49,3 базисного пункта - до 48,07% от номинала (их доходность выросла на 48,1 базисного пункта - до 33,64% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 48,7 базисного пункта - до 46,54% от номинала (доходность снизилась на 30,9 базисного пункта и составила 26,19% годовых), в свою очередь евробонды РФ с погашением в 2029 году уменьшились в цене на 13,3 базисного пункта, подешевев до 41,07% от номинала (их доходность увеличилась на 9,1 базисного пункта, составив 23,49% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов, с погашением в 2023 году, не изменился относительно вторника, оставшись на отметке 90,03% от номинала (его доходность выросла на 129,7 базисного пункта и составила 72,47% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 1,4 базисного пункта, составив 65,81% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 19 июля оставалась относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

Котировки US Treasuries продемонстрировали в среду умеренную повышательную динамику перед июльским заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне последних статистических данных.

Инвесторы оценивают статданные по рынку жилья США и квартальную отчетность крупных компаний, которые оказались хуже ожиданий. Это подтверждает, что американская экономика ослабляется в условиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Это позволяет трейдерам надеяться на то, что Федрезерв близок к завершению цикла подъема базовой процентной ставки, отмечает Market Watch. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее повышения американским ЦБ на 25 базисных пунктов - до 5,25-5,5%, в этом месяце оценивается рынком в 97,3%. Шансы на аналогичный подъем в ноябре, по оценкам трейдеров, составляют 23%.

При этом фьючерсный рынок ждет возврата ставки к уровню 5% и ниже в следующем году, по данным CME FedWatch.

Как сообщалось, число домов, строительство которых было начато в США в июне, сократилось на 8% относительно предыдущего месяца и составило 1,434 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в мае количество новостроек равнялось 1,559 млн, а не 1,631 млн, как было объявлено ранее.

Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,48 млн с объявленного ранее майского уровня, согласно данным Trading Economics.