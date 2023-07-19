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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк "Синара" начал анализ Zijin Mining с рекомендацией "покупать" для акций
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19 июля 2023 года 18:53
Инвестбанк "Синара" начал анализ Zijin Mining с рекомендацией "покупать" для акций
"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение Zijin Mining Group Co., сообщается в обзоре. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 16,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку на конец 2023 года, рекомендация для этих бумаг дается "покупать". "Этот один из крупнейших в мире производителей золота - самая активная китайская компания в плане покупки зарубежных активов. Благодаря приобретенным рудникам Zijin Mining занимает теперь достойное место на рынке не только золота, но и меди. Восстановление цен на медь во 2П23 и высокие цены на золото должны обеспечить неплохой рост прибыли, что еще не учитывается в стоимости акций. Мы предполагаем, что бумаги позитивно отреагируют на повышение спроса как в Китае, так и за его пределами, - пишут аналитики инвестбанка. - Благодаря высококачественным и обширным запасам лития и хорошим перспективам усиления спроса на новые энергетические металлы компания, по нашему мнению, должна существенно увеличить доходы от лития в ближайшие годы, что станет новым драйвером прибыли, помимо продаж меди и золота". Текущая стоимость бумаг компании составляет порядка HKD12,6. Zijin Mining - крупная горнодобывающая компания, занимается добычей и производством золота, меди, цинка, серебра в Китае и еще 15 странах. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-ZIJIN/MINING-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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