"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Bank of New York Mellon с прогнозной стоимостью на уровне $63 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"18 июля эмитент отчитался за 2К23. Прибыль на акцию (EPS) составила $1,37 против $1,15 годом ранее и консенсуса $1,22. Чистый процентный доход вырос на 33% на фоне более высоких ставок, вместе с тем комиссионный доход немного снизился. Менеджмент ожидает в 2023 году рост чистого процентного дохода на 20% и планирует сосредоточиться на контроле издержек, - отмечают эксперты. - За прошедший год акции Bank of New York Mellon торговались "хуже рынка", что, вероятно, обусловлено опасениями по поводу изменения ставок по депозитам. Как бы то ни было, мы считаем откат хорошей точкой входа. При текущей цене около $45 бумаги торгуются с мультипликатором около 9,2x к прогнозной EPS 2023 года, что ниже исторических стоимостных параметров. Целевая цена на уровне $63 предполагает мультипликатор 13x к прогнозной EPS 2023 года", - отмечают эксперты.

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