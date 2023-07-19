"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций UnitedHealth

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американской страховой компании UnitedHealth Group с прогнозной стоимостью на уровне $600 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Снижение медицинских расходов в связи с окончанием пандемии COVID-19 и сильные позиции в бизнесе государственных страховых программ Medicare Advantage и Medicaid стали драйверами роста прибыли во 2К23. За счет покупки активов компания расширяет предложение услуг. UnitedHealth имеет потенциал роста в бизнесе управляемой медицинской помощи и менеджера аптечных льгот Optum. На наш взгляд, в 2024 году компания покажет более высокую рентабельность", - отмечают эксперты.

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