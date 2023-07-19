Рубль днем немного слабеет к доллару и евро в ожидании решения Банка России по ключевой ставке

Москва. 19 июля. Доллар США и евро немного укрепляются на Московской бирже днем в среду, рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании пятничного решения Банка России по ключевой ставке.

Курс доллара США составил 91,11 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,17 руб./EUR1, подорожав на 22,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 21,5 копейки - до 96,08 руб. Курс китайского юаня опустился на 1,7 копейки - до 12,61 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую понижательную динамику днем в среду на фоне ожидания итогов ближайших заседаний ведущих мировых центробанков, которые состоятся до конца месяца. Кроме того, участники рынка анализируют свежие данные Федеральной таможенной службы (ФТС) о внешнеторговом балансе РФ за первое полугодие 2023 года и восстановлении показателей импорта.

Внешнеторговый оборот РФ в первом полугодии 2023 года вырос на 3% по сравнению с докризисным первым полугодием 2019 года, хороший рост демонстрирует импорт, заявил врио главы ФТС Руслан Давыдов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"За I полугодие этого года у нас товарооборот вырос по сравнению с докризисным доковидным 2019 годом на 3%. Растет очень хорошими темпами импорт, это отражается в структуре таможенных платежей - у нас 77% в структуре таможенных платежей за I полугодие составляют именно импортные платежи", - сказал он.

Как сообщалось, по данным ФТС, внешнеторговый оборот РФ составил в январе-июне 2019 года $320,8 млрд.

Давыдов также заявил, что "можно констатировать, что глобальный разворот нашей торговли на Восток и на Юг уже состоялся".

В пятницу, 21 июля, заседание по ключевой ставке проведет Банк России, по его итогам пройдет пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. На следующей неделе пройдут заседания Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Трейдеры надеются, что Федрезерв близится к тому, чтобы прекратить подъем ставок на фоне более сильного, чем ожидалось, замедления инфляции в Штатах.

Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные о росте инфляционных ожиданий населения. Как следует из опроса "инФОМ", опубликованного на сайте ЦБ, инфляционные ожидания граждан в июле выросли с 10,2% до 11,1%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Банк России учитывает при принятии решения по ставке. Банк России в 2021 году решил публиковать сведения о динамике инфляционных ожиданий по мере поступления данных, даже если это выпадает на "неделю тишины".

Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки в ближайшую пятницу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 8,0% годовых. Некоторые эксперты допускают и больший шаг ее повышения - на 75-100 б.п.

ЦБ в июне в шестой раз подряд оставил ключевую ставку неизменной - на уровне 7,5%.

Рубль может начать процесс укрепления по отношению к доллару США в случае ужесточения Банком России денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам заседания в пятницу, 21 июля 2023 года, говорится в комментарии эксперта "БКС Экспресс" Михаила Зельцера.

"Впереди у рубля есть важный момент - в пятницу состоится заседание ЦБ РФ, на котором ключевая ставка точно будет повышена. Эксперты сходятся во мнении, что на 50 б.п., но нельзя исключать и более активной позиции регулятора в эпоху разгона инфляции и скачка инфляционных ожиданий населения. При этом фактор ослабления рубля на 30% с начала 2023 года будет играть значительную роль при принятии монетарного решения, поскольку эффект импортируемой инфляции угрожает уже ценовой стабильности в экономике. В общем ужесточение ДКП может сыграть за нацвалюту, и рубль способен начать процесс укрепления. Еще до осени курс пары USD/RUB (расчеты "завтра") способен снизиться в диапазон 85-83,5 руб./$1. А за долларом проследуют и все остальные мировые резервные валюты, правда, у каждой будет свой темп ослабления", - пишет аналитик.

Цены на нефть начали умеренно расти днем в среду в ожидании данных о запасах топлива в США.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,46% - до $79,99 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,22% - до $75,9 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 1,4%, WTI подорожала на 2,2%.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение резервов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 июля, на 797 тыс. баррелей. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал падение запасов на 2,25 млн баррелей после повышения более чем на 3 млн баррелей неделей ранее.

Официальный доклад министерства энергетики США будет обнародован в 17:30 МСК. Аналитики прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,44 млн баррелей.

Сдерживающим фактором для роста нефтяных котировок остаются слабые темпы роста китайской экономики и опасения рецессии в Соединенных Штатах.

"Во вторник рубль смог умеренно укрепиться. Поддержу российской валюте мог оказать рост нефтяных цен, но в целом вчера не было принципиально важных для рубля событий, и ситуация на валютном рынке была стабильной. Сегодня, впрочем, курс пары "доллар-рубль" рос к 91,4 руб./$1. Пока рубль может продолжить находиться у текущих уровней, но к концу недели курс пары еще способен опуститься в сторону 90 руб./$", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Пара "доллар-рубль" завершила торги во вторник без заметных изменений у отметки 91 руб./$1. На рынке сформировался баланс между спросом и предложением, при этом торговая активность оставалась пониженной. Мы считаем, что участники торгов не спешат открывать позиции, ожидая новых значимых сигналов. При этом, отметим, что рубль остается перепроданным как с точки зрения технической картины, так и фундаментальной. Стоит заметить, что недавнее резкое снижение американской валюты на глобальных рынках было полностью проигнорировано парой "доллар-рубль". Мы полагаем, что в рамках сегодняшних торгов доллар продолжит консолидацию в верхней части диапазона 90-91 руб. на фоне относительно стабильного внешнего фона", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.