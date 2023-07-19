.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем немного слабеет к доллару и евро в ожидании решения Банка России по ключевой ставке
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в июне составила 0,37%
Рост потребительских цен в июне составил 0,37% после повышения на 0,31% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 3,25% после 2,51% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июне на уровне 0,45%
 
Медиарейтинг банков за июнь 2023 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за июнь 2023 года. За отчетный период ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои...
 
Клиентов предупредят о каждом списании денег за подписку
Депутаты Госдумы в ближайшее время внесут в нижнюю палату парламента межфракционный законопроект об обязанности интернет-платформ уведомлять пользователей о предстоящем списании платы за подписку. Об этом сообщил "Ведомостям" депутат Антон Немкин...
 
Льготная ипотека на вторичное жилье станет доступной
Льготную и семейную ипотеку на вторичное жилье можно вводить по запросу регионов в городах, где нет новостроек. Такой вариант предложили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, инициатива направлена в Минстрой и госкомпанию "ДОМ.РФ". В...
 
19 июля 2023 года 15:30

Рубль днем немного слабеет к доллару и евро в ожидании решения Банка России по ключевой ставке

Москва. 19 июля. Доллар США и евро немного укрепляются на Московской бирже днем в среду, рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании пятничного решения Банка России по ключевой ставке.

Курс доллара США составил 91,11 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,17 руб./EUR1, подорожав на 22,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 21,5 копейки - до 96,08 руб. Курс китайского юаня опустился на 1,7 копейки - до 12,61 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую понижательную динамику днем в среду на фоне ожидания итогов ближайших заседаний ведущих мировых центробанков, которые состоятся до конца месяца. Кроме того, участники рынка анализируют свежие данные Федеральной таможенной службы (ФТС) о внешнеторговом балансе РФ за первое полугодие 2023 года и восстановлении показателей импорта.

Внешнеторговый оборот РФ в первом полугодии 2023 года вырос на 3% по сравнению с докризисным первым полугодием 2019 года, хороший рост демонстрирует импорт, заявил врио главы ФТС Руслан Давыдов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"За I полугодие этого года у нас товарооборот вырос по сравнению с докризисным доковидным 2019 годом на 3%. Растет очень хорошими темпами импорт, это отражается в структуре таможенных платежей - у нас 77% в структуре таможенных платежей за I полугодие составляют именно импортные платежи", - сказал он.

Как сообщалось, по данным ФТС, внешнеторговый оборот РФ составил в январе-июне 2019 года $320,8 млрд.

Давыдов также заявил, что "можно констатировать, что глобальный разворот нашей торговли на Восток и на Юг уже состоялся".

В пятницу, 21 июля, заседание по ключевой ставке проведет Банк России, по его итогам пройдет пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. На следующей неделе пройдут заседания Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Трейдеры надеются, что Федрезерв близится к тому, чтобы прекратить подъем ставок на фоне более сильного, чем ожидалось, замедления инфляции в Штатах.

Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные о росте инфляционных ожиданий населения. Как следует из опроса "инФОМ", опубликованного на сайте ЦБ, инфляционные ожидания граждан в июле выросли с 10,2% до 11,1%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Банк России учитывает при принятии решения по ставке. Банк России в 2021 году решил публиковать сведения о динамике инфляционных ожиданий по мере поступления данных, даже если это выпадает на "неделю тишины".

Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки в ближайшую пятницу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 8,0% годовых. Некоторые эксперты допускают и больший шаг ее повышения - на 75-100 б.п.

ЦБ в июне в шестой раз подряд оставил ключевую ставку неизменной - на уровне 7,5%.

Рубль может начать процесс укрепления по отношению к доллару США в случае ужесточения Банком России денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам заседания в пятницу, 21 июля 2023 года, говорится в комментарии эксперта "БКС Экспресс" Михаила Зельцера.

"Впереди у рубля есть важный момент - в пятницу состоится заседание ЦБ РФ, на котором ключевая ставка точно будет повышена. Эксперты сходятся во мнении, что на 50 б.п., но нельзя исключать и более активной позиции регулятора в эпоху разгона инфляции и скачка инфляционных ожиданий населения. При этом фактор ослабления рубля на 30% с начала 2023 года будет играть значительную роль при принятии монетарного решения, поскольку эффект импортируемой инфляции угрожает уже ценовой стабильности в экономике. В общем ужесточение ДКП может сыграть за нацвалюту, и рубль способен начать процесс укрепления. Еще до осени курс пары USD/RUB (расчеты "завтра") способен снизиться в диапазон 85-83,5 руб./$1. А за долларом проследуют и все остальные мировые резервные валюты, правда, у каждой будет свой темп ослабления", - пишет аналитик.

Цены на нефть начали умеренно расти днем в среду в ожидании данных о запасах топлива в США.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,46% - до $79,99 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,22% - до $75,9 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 1,4%, WTI подорожала на 2,2%.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение резервов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 июля, на 797 тыс. баррелей. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал падение запасов на 2,25 млн баррелей после повышения более чем на 3 млн баррелей неделей ранее.

Официальный доклад министерства энергетики США будет обнародован в 17:30 МСК. Аналитики прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,44 млн баррелей.

Сдерживающим фактором для роста нефтяных котировок остаются слабые темпы роста китайской экономики и опасения рецессии в Соединенных Штатах.

"Во вторник рубль смог умеренно укрепиться. Поддержу российской валюте мог оказать рост нефтяных цен, но в целом вчера не было принципиально важных для рубля событий, и ситуация на валютном рынке была стабильной. Сегодня, впрочем, курс пары "доллар-рубль" рос к 91,4 руб./$1. Пока рубль может продолжить находиться у текущих уровней, но к концу недели курс пары еще способен опуститься в сторону 90 руб./$", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Пара "доллар-рубль" завершила торги во вторник без заметных изменений у отметки 91 руб./$1. На рынке сформировался баланс между спросом и предложением, при этом торговая активность оставалась пониженной. Мы считаем, что участники торгов не спешат открывать позиции, ожидая новых значимых сигналов. При этом, отметим, что рубль остается перепроданным как с точки зрения технической картины, так и фундаментальной. Стоит заметить, что недавнее резкое снижение американской валюты на глобальных рынках было полностью проигнорировано парой "доллар-рубль". Мы полагаем, что в рамках сегодняшних торгов доллар продолжит консолидацию в верхней части диапазона 90-91 руб. на фоне относительно стабильного внешнего фона", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 июля 2023 года 19:35
Рубль в среду упал к доллару и евро в ожидании ключевых событий недели
Москва. 19 июля. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам среды, рубль подешевел к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели.    читать дальше
.
19 июля 2023 года 19:26
Рынок акций РФ в среду откатился от нового годового пика индекса МосБиржи, лидировали в откате "префы" Транснефти после отсечки
Москва. 19 июля. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз в рамках локальной фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, индекс МосБиржи после утреннего обновления максимума с февраля 2022 года откатился в район 2940 пунктов во главе с упавшими после отсечки годовых дивидендов "префами" "Транснефти" (-10,2%). Лучше рынка из состава индекса выглядели расписки X5 Retail (+5,7%).    читать дальше
.
19 июля 2023 года 18:56
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне умеренного роста UST
Москва. 19 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне умеренного роста цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.    читать дальше
.
19 июля 2023 года 18:53
Инвестбанк "Синара" начал анализ Zijin Mining с рекомендацией "покупать" для акций
"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение Zijin Mining Group Co., сообщается в обзоре. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 16,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку на конец 2023 года, рекомендация для этих бумаг дается "покупать". "Этот один...    читать дальше
.
19 июля 2023 года 18:22
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Bank of New York Mellon
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Bank of New York Mellon с прогнозной стоимостью на уровне $63 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. "18 июля эмитент отчитался за 2К23. Прибыль на акцию (EPS) составила $1,37 против $1,15 годом ранее...    читать дальше
.
19 июля 2023 года 17:45
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций UnitedHealth
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американской страховой компании UnitedHealth Group с прогнозной стоимостью на уровне $600 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Снижение медицинских расходов в связи с окончанием пандемии COVID-19 и сильные позиции...    читать дальше
.
19 июля 2023 года 17:20
ЦБР, скорее всего, повысит ставку на 0,25-0,5% на заседании 21 июля - "Газпромбанк Инвестиции"
Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 0,25-0,5% по итогам заседания 21 июля 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиции". "Годовая инфляция в России остается на непривычно низких для июня уровнях в 3,2%, однако резкое ослабление курса рубля и рост...    читать дальше
.
19 июля 2023 года 16:53
Freedom Finance Global рекомендует держать бумаги X5
Freedom Finance Global рекомендует держать бумаги (GDR) X5 Retail Group с прогнозной стоимостью на уровне 2100 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Натальи Мильчаковой. "Депозитарные расписки группы X5 растут против рынка на торгах...    читать дальше
.
19 июля 2023 года 16:27
Акции BofA сохраняют инвестиционную привлекательность - Инвестбанк Синара
Акции Bank of America Corp. (BofA) сохраняют инвестиционную привлекательность на фоне хорошего кредитного качества и высокой степени диверсификации бизнеса, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Опубликованные во вторник результаты Bank of America за 2К23 оказались лучше прогнозов....    читать дальше
.
19 июля 2023 года 15:49
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Tesla с целью $367
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Tesla с целью $367 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: $260, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания опубликует квартальный отчет в среду, 19 июля....    читать дальше
.
19 июля 2023 года 15:11
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций Microsoft
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Microsoft Corp., сообщается в обзоре экспертов. "Компания объявила во вторник цены на новую подписку на Microsoft 365, в которую включены сервисы искусственного интеллекта (ИИ). Мы считаем новость положительной для эмитента, однако...    читать дальше
.
19 июля 2023 года 14:38
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Morgan Stanley
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Morgan Stanley с прогнозной стоимостью на уровне $94 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Эмитент продолжает демонстрировать устойчивые результаты. В случае улучшения конъюнктуры прибыль от...    читать дальше
.
19 июля 2023 года 14:06
SberCIB подтверждает оценку "покупать" для GDR Etalon
SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для бумаг (GDR) Etalon, сообщается в комментарии аналитика инвестбанка Георгия Иванина. "Эмитент во вторник объявил, что совет директоров принял решение отменить листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) компании на Лондонской...    читать дальше
.
19 июля 2023 года 13:39
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: продавать бумаги ФосАгро с целью 6310 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "продавать бумаги "ФосАгро" с целью 6310 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования в 2023 году. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, говорится в комментарии аналитиков. "С учетом падения цен на удобрения и возможного введения...    читать дальше
.
19 июля 2023 года 13:02
Возможно начало укрепления рубля в случае ужесточения ДКП Банком России - БКС Экспресс
Рубль может начать процесс укрепления по отношению к доллару США в случае ужесточения Банком России денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам заседания в пятницу, 21 июля 2023 года, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Впереди у рубля есть важный момент - в пятницу...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.