SberCIB подтверждает оценку "покупать" для GDR Etalon

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для бумаг (GDR) Etalon, сообщается в комментарии аналитика инвестбанка Георгия Иванина.

"Эмитент во вторник объявил, что совет директоров принял решение отменить листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) компании на Лондонской фондовой бирже (LSE). Последним днем их торгов там станет 16 августа 2023 года - делистинг вступит в силу 17 августа 2023 года. Это ожидаемый технический шаг, и потому он нейтрален для бумаг компании (их торги на LSE были приостановлены с 3 марта 2022 года). Компания готовилась к делистингу, и он не приведет к остановке торгов GDR на Московской бирже, поскольку недавно Etalon сменил статус листинга в Москве на первичный, - отмечает эксперт. - Мы по-прежнему позитивно смотрим на перспективы компании и подтверждаем оценку "покупать". Ожидаем, что к концу текущего года эмитент завершит редомициляцию с Кипра в Россию, что позволит возобновить выплату дивидендов (прогнозируем дивидендную доходность на уровне 10%)".

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