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Главная / Мнения аналитиков / Возможно начало укрепления рубля в случае ужесточения ДКП Банком России - БКС Экспресс
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19 июля 2023 года 13:02
Возможно начало укрепления рубля в случае ужесточения ДКП Банком России - БКС Экспресс
Рубль может начать процесс укрепления по отношению к доллару США в случае ужесточения Банком России денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам заседания в пятницу, 21 июля 2023 года, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Впереди у рубля есть важный момент - в пятницу состоится заседание ЦБ РФ, на котором ключевая ставка точно будет повышена. Эксперты сходятся во мнении, что на 50 б.п., но нельзя исключать и более активной позиции регулятора в эпоху разгона инфляции и скачка инфляционных ожиданий населения. При этом фактор ослабления рубля на 30% с начала 2023 года будет играть значительную роль при принятии монетарного решения, поскольку эффект импортируемой инфляции угрожает уже ценовой стабильности в экономике. В общем ужесточение ДКП может сыграть за нацвалюту, и рубль способен начать процесс укрепления. Еще до осени курс пары USD/RUB (расчеты "завтра") способен снизиться в диапазон 85-83,5 руб./$1. А за долларом проследуют и все остальные мировые резервные валюты, правда, у каждой будет свой темп ослабления", - пишет аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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