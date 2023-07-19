Цена золота обладает шансами на рост выше $2000/унц. - "Финам"

Котировки золота могут уйти выше $2000 за тройскую унцию в случае продолжения ослабления индекса доллара, говорится в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"Как и ожидалось, после непродолжительной консолидации в районе $1950-60 за тройскую унцию котировки золота сделали еще один шаг вверх и восстановились до ближайшего сопротивления на уровне $1985. В среду мы видим, как стоимость драгметалла отошла немного вниз от указанного рубежа. Если ослабление индекса доллара будет продолжено, то стоимость золота может подняться выше $2000 за тройскую унцию", - указывает эксперт.

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