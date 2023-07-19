Рынок акций РФ утром обновил годовой пик индекса МосБиржи и сдал назад, упала Транснефть после отсечки

Москва. 19 июля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов приступил к коррекции из-за выборочной фиксации прибыли игроками после продолжительного ралли; индекс МосБиржи успел обновить максимум с февраля 2022 года, после чего ушел в "минус". Просели после отсечки на Мосбирже годовых дивидендов акции "Сургутнефтегаза" и "префы" "Транснефти".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2952,83 пункта (-0,1%, максимум сессии - 2966,72 пункта), индекс РТС - 1018,33 пункта (-0,7%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 91,32 рубля (+0,42 рубля).

В среду на Мосбирже без годовых дивидендов первый день торгуются акции "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -0,3% "префы"; выплаты 0,8 рубля на каждый вид акций) и "префы" "Транснефти" (-9,1%, до 127,55 тыс. рублей; выплаты 16665,2 рубля).

Также подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,2%), акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,1%).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,2% "префы").

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", по индексу МосБиржи пока все идет в рамках ожиданий - продолжается восходящий тренд. Тем не менее, текущая техническая перекупленность предполагает высокую вероятность коррекции в краткосрочной перспективе, так как полноценно преодолеть отметку 3000 пунктов с первого раза может не получиться. Однако среднесрочно восходящий тренд остается в силе. В США рост, вероятно, продолжится, поскольку инвесторы рассчитывают на паузу после повышения ключевой ставки ФРС в июле, полагают эксперты.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, более 80% инвесторов на китайском рынке уверены, что власти КНР вскоре примут стимулирующие меры, чтобы оживить экономику. В США слабая статистика увеличивает вероятность того, что ФРС остановит цикл ужесточения денежной политики. Ситуация для российских акций существенно не меняется, геополитика остается главным сдерживающим фактором. Впрочем, рост инфляционных ожиданий также подстегивает интерес к акциям. В ближайшее время на рынок поступят очередные дивиденды, которые могут быть направлены на новые покупки, полагает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, "российский рынок растет 17 сессий подряд почти без остановок и существенной коррекции. Похожая ситуация складывалась весной текущего года, тогда ключевым фактором выступали дивидендные ожидания. Сейчас основной драйвер роста - это слабый рубль, который подпитывает спрос на бумаги экспортеров. Кроме этого, вероятно, активно реинвестируются средства от недавно поступивших дивидендных выплат. В целом существенных рисков по рынку акций мы не видим, но пик текущей волны роста приближается и находится вблизи отметки 3000 пунктов, откуда индекс может начать корректироваться".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в середине недели скорее благоприятен для роста российских акций.

В Европе торговый день начался с данных о замедлении роста индекса потребительских цен Великобритании в июне с 8,7% до 7,9% г/г (ожидалось +8,2%) и с 0,7% до 0,1% м/м (ожидалось +0,4%) - позитивные сигналы. По ходу сессии инвесторы также будут ждать подтверждения данных об ослаблении инфляционного давления в еврозоне в прошлом месяце. Нефть подтвердила импульс к среднесрочному росту цен, вечером инвесторы ожидают отчета Минэнерго США по запасам, который может показать падение запасов нефти на 2,44 млн баррелей.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, скорее всего, продолжит восходящее движение ввиду сохранения интереса к национальным эмитентам в условиях слабого рубля и надежд на сезон промежуточных дивидендных выплат, полагает аналитик.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,7-1,1%, Dow Jones (+1,1%) завершил сессию на максимуме за 15 месяцев благодаря позитивным корпоративным новостям.

Статданные, опубликованные во вторник, показали ослабление темпов роста розничных продаж в США и неожиданное снижение объема промышленного производства в июне.

В среду на рынках Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi и китайский индекс Shanghai Composite не изменились, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), растет Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,1-1,1%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,01%).

Азиатский банк развития (АБР) сохранил прогноз экономического роста в странах с развивающейся экономикой в 2023 году на уровне 4,8%. Как говорится в сообщении АБР, ожидается дальнейшее замедление инфляции до допандемийного уровня на фоне снижения цен на энергоносители и продукты питания. Темпы роста потребительских цен составят в этом году 3,6% по сравнению с апрельским прогнозом в 4,2%. Между тем оценка инфляции на 2024 год повышена до 3,4% с ранее предполагавшихся 3,3%, а прогноз роста ВВП ухудшен до 4,7% с 4,8%.

После публикации в Китае слабых макроэкономических данных за второй квартал инвесторы ждут от правительства КНР шагов, направленных на поддержание экономического роста в стране, отмечает Trading Economics. При этом аналитики западных инвестиционных банков продолжают ухудшать прогнозы относительно темпов роста экономики Китая в 2023 году.

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после уверенного подъема накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в среду составила $79,61 за баррель (-0,03% и +1,4% накануне), августовская цена WTI - $75,59 за баррель (-0,2% и +2,2% во вторник).

Внимание трейдеров направлено на доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 17:30 МСК.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение резервов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 июля, на 797 тыс. баррелей. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал падение запасов на 2,25 млн баррелей после повышения более чем на 3 млн баррелей неделей ранее.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгующаяся на NYMEX нефть, упали на прошлой неделе на 3 млн баррелей, по данным API. Снижение, если оно будет подтверждено официальными данными, станет крупнейшим с октября 2021 года.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики предполагают снижение резервов нефти в США на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, а также рост запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+23,9% и +12,1% "префы"), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+23,3%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+19,2%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+14,1%).

ПАО "ТГК-1" планирует 21 июля опубликовать результаты операционной деятельности за II квартал 2023 года.

Подешевели акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-12,8%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-7,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-5,7% и -6,9% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 18,78 млрд рублей (из них 3,78 млрд рублей пришлось на "префы" "Транснефти", 2,13 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,86 млрд рублей на акции "Газпрома").